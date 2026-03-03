Sistema portuario panameño se mantiene ‘sólido’, pero 2026 será el año de mayor riesgo

El movimiento de carga a través del Sistema Portuario Nacional creció 0.7 % de enero a diciembre de 2025, comparado con el 11.0 % reportado en 2024, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), publicadas por la Contraloría General de la República de Panamá.El contraste entre ambos años refleja una clara moderación del ritmo de expansión. Al desglosar los datos de 2025, la carga a granel aumentó 2.0 %, por debajo del 6.6 % alcanzado en 2024. La carga general disminuyó 7.9 %, aunque la variación negativa fue menor que la caída de 32.1 % observada el año previo. En cuanto a la carga contenedorizada, registró una leve contracción de 0.2 %, tras haber crecido 15.9 % en igual período de 2024.En el caso del movimiento de contenedores medido en TEUs, el incremento fue de 3.6 % en 2025, frente al robusto 15.1 % de 2024. Las cifras oficiales indican que el sistema pasó de aproximadamente 8.3 millones de TEUs en 2023 a 9.57 millones en 2024, y cerró 2025 en torno a los 9.9 millones de TEUs.Las estadísticas muestran que el sistema continuó expandiéndose en términos absolutos, aunque a un ritmo menor que el año anterior. Sobre este comportamiento, Daniel Isaza, expresidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá (COEL), señaló que 'Las cifras del INEC y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) muestran un sistema portuario que sigue creciendo, aunque a un ritmo claramente más moderado'.Isaza precisó que en 2024 el movimiento de contenedores TEU creció un 15.1 %, mientras que en 2025 el avance fue de 3.6 %. En ese contexto, subrayó: 'Es importante aclarar un punto: no hubo una caída en el movimiento de TEUs en 2025. Lo que ocurrió fue una desaceleración significativa del crecimiento, lo cual es un fenómeno diferente. El sistema portuario panameño siguió moviendo más carga que el año anterior, aunque con mucho menos impulso'.Los datos del INEC respaldan esta afirmación en cuanto a que el volumen total de TEUs aumentó, aun cuando el porcentaje de crecimiento fue menor.