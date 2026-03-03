Sistema portuario panameño se mantiene ‘sólido’, pero 2026 será el año de mayor riesgo

El movimiento de carga a través del Sistema Portuario Nacional creció 0.7 % de enero a diciembre de 2025, comparado con el 11.0 % reportado en 2024, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), publicadas por la Contraloría General de la República de Panamá. El contraste entre ambos años refleja una clara moderación del ritmo de expansión. Al desglosar los datos de 2025, la carga a granel aumentó 2.0 %, por debajo del 6.6 % alcanzado en 2024. La carga general disminuyó 7.9 %, aunque la variación negativa fue menor que la caída de 32.1 % observada el año previo. En cuanto a la carga contenedorizada, registró una leve contracción de 0.2 %, tras haber crecido 15.9 % en igual período de 2024. En el caso del movimiento de contenedores medido en TEUs, el incremento fue de 3.6 % en 2025, frente al robusto 15.1 % de 2024. Las cifras oficiales indican que el sistema pasó de aproximadamente 8.3 millones de TEUs en 2023 a 9.57 millones en 2024, y cerró 2025 en torno a los 9.9 millones de TEUs. Las estadísticas muestran que el sistema continuó expandiéndose en términos absolutos, aunque a un ritmo menor que el año anterior. Sobre este comportamiento, Daniel Isaza, expresidente del Consejo Empresarial Logístico de Panamá (COEL), señaló que “Las cifras del INEC y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) muestran un sistema portuario que sigue creciendo, aunque a un ritmo claramente más moderado”. Isaza precisó que en 2024 el movimiento de contenedores TEU creció un 15.1 %, mientras que en 2025 el avance fue de 3.6 %. En ese contexto, subrayó: “Es importante aclarar un punto: no hubo una caída en el movimiento de TEUs en 2025. Lo que ocurrió fue una desaceleración significativa del crecimiento, lo cual es un fenómeno diferente. El sistema portuario panameño siguió moviendo más carga que el año anterior, aunque con mucho menos impulso”. Los datos del INEC respaldan esta afirmación en cuanto a que el volumen total de TEUs aumentó, aun cuando el porcentaje de crecimiento fue menor.

Desempeño en enero de 2026

Las cifras oficiales correspondientes a enero de 2026 muestran un repunte interanual. El movimiento total de carga creció 4.9 %, luego de que en enero de 2025 se registrara una variación negativa de 6.5 %. La carga contenedorizada aumentó 3.8 % en el primer mes de 2026, frente al 3.2 % de enero de 2025. La carga a granel subió 5.9 %, comparado con el -16.7 % del año anterior. La carga general creció 28.1 %, tras el -19.2 % registrado en igual mes de 2025. Por su parte, el movimiento de contenedores TEU se incrementó 8.1 % en enero de 2026, superior al 4.5 % observado en enero de 2025. Sobre este desempeño, Isaza valoró: “Los datos de enero 2026 (TEUs +8.1%) son alentadores y sugieren que el sistema está retomando dinamismo, aunque en un entorno de mayor incertidumbre global”.

Factores detrás de la desaceleración

Consultado sobre las causas de la desaceleración en la carga contenedorizada y general, así como en el movimiento de TEUs durante 2025, Isaza indicó que confluyeron varios factores frente al desempeño excepcional de 2024. Entre ellos mencionó la base de comparación alta. “El crecimiento de 15.1 % en 2024 dejó un nivel elevado, lo que hace estadísticamente más complejo sostener ese ritmo al año siguiente”, apuntó. También señaló la crisis hídrica del Canal de Panamá. “Las restricciones de calado vigentes desde fines de 2023 y extendidas durante 2024 y 2025 obligaron a buques a reducir carga o utilizar rutas alternativas, como el Cabo de Buena Esperanza. Este elemento impactó los volúmenes de trasbordo, que representan aproximadamente el 89 % del movimiento portuario panameño”, agregó. A ello, añadió, “se sumó el conflicto en Oriente Medio y las disrupciones en el Mar Rojo y el Canal de Suez, que generaron reasignaciones de rutas navieras a escala global”. Igualmente, “las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China introdujeron incertidumbre en el comercio internacional de bienes manufacturados, principal fuente de carga contenedorizada”. Isaza también mencionó el fallo de inconstitucionalidad relacionado con PPC (Puertos de Balboa y Cristóbal), que generó “incertidumbre jurídica” sobre el operador de dos terminales estratégicos, lo que derivó en “cautela por parte de navieras e importadores respecto al futuro operativo de esos puertos”.

Perspectivas y riesgos para 2026

Aunque el arranque de 2026 mostró cifras positivas, Isaza sostuvo que deben analizarse con “cautela” debido al entorno internacional. Entre los factores de presión mencionó los “recargos por riesgo de guerra” anunciados por Hapag-Lloyd y CMA-CGM, vigentes desde el 2 de marzo de 2026, que “encarecen los fletes y podrían afectar volúmenes hacia y desde la región”. Asimismo, indicó que una profundización de tensiones arancelarias podría “ralentizar el comercio global de contenedores”, impactando a Panamá como hub de trasbordo. También destacó la necesidad de resolver la situación jurídica y operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal, así como la gestión hídrica del lago Gatún, variable crítica para el Canal. “En resumen, el sistema portuario panameño tiene fundamentos sólidos, pero enfrenta en 2026 el mayor número de factores de riesgo simultáneos en años recientes. La gestión oportuna y coordinada de estas variables será determinante para sostener el crecimiento”, puntualizó Isaza.

Proyectos estratégicos y expansión