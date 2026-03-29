Tensiones en Medio Oriente: Volatilidad del combustible pone a prueba la disciplina fiscal de Panamá

Las presiones del conflicto en Medio Oriente surgen en un momento en que la LRSF establece una reducción del déficit al 3.5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, con una trayectoria decreciente hasta alcanzar el 1.5% a partir de 2030. La coyuntura aumenta la presión sobre la deuda pública, que asciende a $60,059 millones a febrero de 2026, en medio de un presupuesto récord de $34,901 millones. Aunque la recaudación de enero superó la meta por $70.4 millones, persisten tensiones fiscales, lo que ha llevado al país a recomprar deuda y buscar estabilizar sus finanzas tras años de alto endeudamiento.En febrero de 2026, Chapman aseguró que el Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo del 6.23% del PIB en 2024 al 3.68% en 2025, superando la meta del 4.0% establecida por la Ley. Esta corrección, aseveró el ministro del MEF, permitió subsanar casi el 40% del desequilibrio fiscal acumulado en un solo año, representando una mejora histórica de $2,069 millones en el balance fiscal.