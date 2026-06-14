Tercer inventario de arroz: Acodeco explica metodología y plazo

Tras la aprobación de una importación de 786 mil quintales de arroz con el propósito de reforzar el abastecimiento interno, el Gobierno se prepara para la ejecución de un tercer inventario nacional de arroz, cuyo objetivo es verificar la disponibilidad existente y contar con una herramienta que permita tomar decisiones oportunas en función de la evolución del mercado y de las condiciones meteorológicas con el fenómeno de El Niño.

Para ello, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ofreció detalles sobre este tercer inventario nacional de arroz.

Aunque aún no se ha definido la fecha de inicio, Diego Alonso Morales, director nacional de Libre Competencia de la entidad explicó que la metodología consistirá en calcular el volumen almacenado en silos, la cantidad ya empacada en fábricas y comercios, así como la producción pendiente de cosecha.

El levantamiento de datos, dijo, se realizará en todas las provincias productoras —Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá— y se revisarán comercios en el resto del país.

Morales adelantó que el proceso tomará aproximadamente cinco días para recolectar la información y diez días adicionales para depurar y contabilizarla.

Para garantizar la transparencia, aseguró que se contará con la participación de representantes de la Asociación Nacional de Molineros de Arroz, de los productores y de instituciones estatales como el Sector Agropecuario y la propia Acodeco.

Sobre la disponibilidad actual, el director nacional de Libre Competencia indicó que los datos más recientes corresponden a marzo de 2026, cuando se registró un inventario equivalente a seis meses de abastecimiento nacional.

En cuanto al impacto en los consumidores, aclaró que “el inventario no afecta directamente los precios, sino que constituye una herramienta que brinda al Ejecutivo la base para decidir si es necesario recurrir a nuevas importaciones”.

Respecto a los productores nacionales, Morales recordó que la legislación vigente contempla limitaciones a la importación, pero si se comprobara un posible desabastecimiento, corresponderá a ellos demostrar su capacidad de respuesta. “De no poder hacerlo, el Ejecutivo tendría la facultad de activar mecanismos de importación para asegurar el suministro”, sentenció.