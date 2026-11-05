Trabas logísticas encarecen el comercio centroamericano; Panamá justifica sus controles

El libre tránsito de mercancías vuelve a colocarse en el centro del debate sobre la integración económica centroamericana. Mientras el sector empresarial regional advierte sobre un aumento de restricciones que encarecen el transporte terrestre y afectan la competitividad, las autoridades aduaneras sostienen que varios de estos mecanismos responden a criterios de reciprocidad y aseguran que continúan impulsando herramientas para agilizar la movilidad comercial. Durante una entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, Arturo Rosabal, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio de Centroamérica (FECAMCO), expresó su preocupación por medidas adoptadas por algunos países de la región que, a su juicio, limitan el espíritu de los acuerdos de libre comercio vigentes desde hace décadas.

Restricciones

Rosabal destacó que Centroamérica sigue siendo una de las regiones con mayores oportunidades de crecimiento económico, favorecida por su cercanía a mercados clave y por el interés de inversionistas internacionales atraídos por fenómenos como el nearshoring. Sin embargo, advirtió que el incremento de restricciones al transporte terrestre amenaza con restar competitividad a la región. Según explicó, varios gobiernos han impuesto exigencias adicionales a transportistas extranjeros, especialmente relacionadas con la capacidad de recoger cargas en países distintos al de su origen. Esto dificulta que los camiones regresen con mercancía luego de realizar una entrega internacional, elevando los costos logísticos. “Algunos países están emitiendo una serie de restricciones para que la salida de muchas de esas mercancías se haga por medio de un chofer que no es de la nacionalidad de ese país de origen”, señaló Rosabal, quien considera que estos obstáculos encarecen el comercio y terminan afectando a los consumidores finales mediante precios más altos. El dirigente empresarial aseguró que esta situación se ha intensificado durante los últimos meses, aunque reconoce que se trata de una problemática presente desde hace varios años. Para FECAMCO, la solución pasa por una intervención coordinada de los gobiernos centroamericanos a través de instancias como el Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). “Tenemos que propiciar mejores condiciones para que el intercambio entre nosotros mismos sea mucho más ágil, sea mucho más fácil y mucho más barato. En ese aspecto hemos dado pasos hacia atrás”, afirmó.

Defensa del transporte nacional

Desde la perspectiva gubernamental, la explicación es distinta. Felipe Alejandro León, jefe de la Oficina Negociadora para la Integración Comercial de la Dirección General de la Autoridad Nacional de Aduanas, explicó a La Estrella de Panamá que las limitaciones aplicadas por Panamá responden principalmente al principio de reciprocidad frente a medidas similares adoptadas por otros países de la región. León detalló que en naciones como Costa Rica, Honduras y Nicaragua los transportistas panameños enfrentan restricciones para cargar mercancías locales una vez realizan entregas. Como consecuencia, Panamá aplica un tratamiento equivalente. “Siempre se le permite entrar, descargar la mercancía y salir, pero tienen que regresar vacíos. Es el mismo trato que se le da a los panameños”, explicó el funcionario. El representante de Aduanas señaló que este conflicto no es nuevo y se remonta, al menos, a principios de los años 2000, cuando surgieron controversias relacionadas con operaciones de carga vinculadas a la Zona Libre de Colón. Con el paso de los años, otros países ampliaron restricciones hacia transportistas panameños y Panamá respondió con medidas similares. León reconoce que este esquema genera costos adicionales para las empresas, aunque sostiene que no necesariamente provoca grandes cuellos de botella en las fronteras. Explicó que muchos transportistas extranjeros aceptan transportar mercancías a precios inferiores porque ya se encuentran de regreso hacia sus países y buscan evitar viajes vacíos. Esto genera tensiones con el sector transportista panameño, que opera bajo estructuras de costos distintas. “Las grandes empresas panameñas que mueven mercancía no necesariamente usan transportistas panameños; usan transportistas extranjeros porque les resulta menor el costo del transporte”, comentó.

Digitalización e integración aduanera

Más allá de las diferencias sobre las restricciones al transporte, Aduanas sostiene que Panamá ha impulsado importantes avances para facilitar el comercio regional. Uno de ellos es la implementación de la Declaración Única Centroamericana (DUCA), sistema utilizado para gestionar operaciones de tránsito e intercambio comercial entre los países de la región. Asimismo, Panamá participa junto a las demás naciones centroamericanas en una base de datos regional de conductores, iniciativa que permite validar electrónicamente la información de los transportistas y reducir errores documentales que históricamente ocasionaban retrasos en los cruces fronterizos. Actualmente existen más de 2.900 conductores registrados en el sistema, según datos proporcionados por Aduanas. Entre los próximos proyectos destaca un sistema de prechequeo migratorio regional que permitirá verificar con anticipación la situación migratoria de los conductores antes de iniciar un trayecto internacional, con el objetivo de evitar inconvenientes al llegar a las fronteras. La institución también trabaja con sus homólogos centroamericanos a través de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, una herramienta que conecta aduanas, autoridades migratorias, ventanillas únicas e instituciones regulatorias de la región para intercambiar datos en tiempo real.

Competitividad regional