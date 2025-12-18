Transacciones bursátiles en Panamá superan los $146,000 millones; Latinex impulsa la ‘democratización del mercado’

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Panamá registró transacciones por $146,660 millones entre enero y octubre de 2025, realizadas por las 57 casas de valores con licencia vigente que operan en la plaza panameña.Esta cifra representa un incremento significativo frente a los $119,290 millones reportados en el mismo período de 2024, y supera ampliamente las transacciones registradas en 2023, que ascendieron a $94,845 millones.Del total transado, 88 % correspondió al mercado internacional, 10 % al mercado local y 2 % al mercado OTC. Asimismo, el 59 % del volumen negociado se concentró en bonos, el 16 % en acciones comunes y el 25 % en otros instrumentos de renta fija y variable, detalló la superintendente del Mercado de Valores, Maruquel Murgas de González, quien se mostró optimista sobre el desempeño del mercado en materia de emisiones.'Estoy muy complacida con este año, con cómo ha evolucionado en cuanto al registro de emisiones y transaccionabilidad, y me siento muy entusiasta para el próximo año en cumplimiento del plan estratégico que tenemos como superintendencia, ya que el próximo año, con un nuevo presupuesto, vamos a poder ejecutar todos esos proyectos que tenemos para impulsar la modernización del mercado de valores en cuanto a temas tecnológicos y temas de ley', señaló.Hasta octubre, la SMV había registrado un total de 1,605 emisiones, con 30 emisiones en trámite por un monto de $4,670 millones. Además, se reportaron 1,128 suplementos por un valor agregado de $4,720 millones, desglosados en 42 % emisiones de cuotas de participación, 39 % bonos, 17 % valores comerciales negociables y 2 % emisiones de notas.En el mismo período, se desembolsaron $2,966 millones, distribuidos en $1,968 millones por amortización de capital, $517 millones en dividendos y $481 millones en intereses.En cuanto a las sociedades de inversión, Murgas de González destacó que los activos netos alcanzaron $6,869 millones, lo que representa un incremento interanual de 25 %. En octubre de 2024, los activos se situaban en $5,485 millones; en 2023, en $4,499 millones; en 2022, en $2,890 millones; y en 2021, en $2,858 millones, lo que evidencia un crecimiento sostenido en los últimos cinco años.'Se han popularizado mucho las sociedades de inversión inmobiliaria. Es un nicho importante para el desarrollo del país porque es una fuente de financiamiento alternativo para todos estos proyectos, que generan crecimiento', destacó.Actualmente, hay 63 sociedades registradas, de las cuales 27 operan como sociedades inmobiliarias. Del total de activos netos, $3,249 millones corresponden a activos financieros y $3,620 millones a activos no financieros.Sobre el impacto del mercado de valores en la economía panameña, la superintendente afirmó que este 'es muy positivo', tanto para los emisores —al ofrecer alternativas de financiamiento más allá del sistema bancario y a plazos más largos— como para los ahorristas, quienes encuentran opciones de inversión con rendimientos atractivos.