Tren Panamá–David y Cuarto Puente: ¿proyectos que reactivarían la economía?

La última Encuesta de Opinión Pública de Gallup Panamá, aplicado entre el 26 de marzo y el 1 de abril de 2026 a 1,223 ciudadanos mayores de 18 años, revela que un 68% de los panameños considera urgente o muy urgente el inicio de obras que permitan dinamizar la economía y generar empleo, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vida y la incertidumbre laboral.

Entre los proyectos gubernamentales más reconocidos por la población destacan el Tren Panamá–David, con un 38% de menciones, el Cuarto Puente sobre el Canal, con un 30%, y la reactivación de la mina, con un 16%.

La encuesta también identifica las industrias estratégicas que los ciudadanos consideran fundamentales para el desarrollo del país.

El Canal de Panamá encabeza la lista con un 42%, seguido por la construcción con un 16% y la minería con un 13%.

En cuanto a la generación de empleo, la construcción aparece como el sector con mayor potencial, con un 37%, seguida por el Canal con un 20% y la minería con un 17%.

La presidenta de CID Gallup Panamá, Ana Patricia Alfonso, subrayó que “existe un clamor social porque se reactiven estos proyectos”. Según explicó, estas solicitudes de urgencia se reflejan con mayor fuerza en provincias como Panamá, Coclé y Los Santos.

En el caso del Tren Panamá–David, que se encuentra actualmente en fase de estudios de factibilidad y diseño preliminar, Alfonso contó que la expectativa es más marcada en Los Santos y la comarca Ngäbe Buglé, donde la población muestra mayor conocimiento y esperanza en el desarrollo de esta obra.

Agregó que para el Cuarto Puente sobre el Canal, que registra entre un 27% y 30% de avance físico, la provincia de Panamá Oeste es la que más menciona la importancia de esta infraestructura.

En cuanto a la mina, que se mantiene cerrada y se desarrollan auditorías técnicas y ambientales, la presidenta de CID Gallup indicó que el conocimiento y la urgencia de su reactivación se concentran en Coclé y Los Santos, territorios que fueron de los más golpeados por el cese de operaciones.

El consultor laboral René Quevedo advierte que, al margen de lo positivo de los resultados de la encuesta en cuanto a estos proyectos, los mismos ponen en evidencia la paradoja entre percepciones y realidades que históricamente ha caracterizado al país, con efectos económicos, laborales y fiscales, incluyendo la pérdida del grado de inversión de Fitch Ratings en marzo de 2024 a raíz del conflicto minero.

Quevedo señala que tanto el Cuarto Puente como el Tren a Chiriquí son proyectos de construcción con inicio y culminación definidos, capaces de generar una cantidad importante de empleos por un tiempo limitado. Sin embargo, enfatizó que la sostenibilidad de la reactivación económica dependerá del aumento de la inversión privada y de proyectos de infraestructura en el interior del país, que en 2025 perdió más de 105 mil empleos.

La economista Susana Vásquez coincide en la importancia de estas obras, pero aporta una visión complementaria. En cuanto al Cuarto Puente sobre el Canal, explicó que la percepción positiva responde a que se trata de una obra clave para mejorar la conectividad entre la capital y Panamá Oeste, una zona que concentra una alta movilidad diaria de trabajadores y estudiantes.

Una infraestructura moderna, señaló, puede reducir tiempos de traslado, elevar la productividad y facilitar nuevas inversiones en comercio, vivienda y servicios, además de generar empleos directos e indirectos durante su construcción.

Respecto al Tren Panamá–David, Vásquez destacó que existe una expectativa favorable porque sería un proyecto transformador para el desarrollo nacional, acercando regiones productivas con los principales centros logísticos y comerciales del país.

“Esto impulsaría actividades como turismo, agroindustria, comercio y transporte, descentralizando oportunidades económicas y fortaleciendo la competitividad regional”, señaló la economista, quien no obstante, advirtió que el verdadero impacto dependerá de una ejecución ordenada, transparencia financiera y una visión de largo plazo que garantice beneficios sostenibles para toda la población.