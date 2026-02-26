‘Un mejor semental’ muestra resultados, con miras a fortalecer la ganadería en Darién

El programa “Un mejor semental”, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) mediante la Dirección Nacional de Ganadería, continúa registrando avances en Darién, donde una evaluación técnica confirmó resultados positivos en el mejoramiento genético del hato bovino.

Durante una inspección realizada en la comunidad de Celodio, distrito de Garachiné, técnicos del MIDA verificaron que un semental asignado en febrero de 2024 al productor Daniel Guzmán ha producido 25 crías, de las cuales 17 son machos y 8 hembras, alcanzando una tasa de 68 % de nacimientos machos.

El director provincial de Ganadería del MIDA en Darién, Wuilberto Sanjur Sáenz, destacó que los resultados evidencian una adaptación exitosa del animal a las condiciones agroclimáticas de la región y el trabajo coordinado entre productor y asistencia técnica institucional.

“Más allá de las cifras, esta experiencia reafirma la importancia de mantener una comunicación permanente entre el productor y el servicio de extensión”, dijo.

El proyecto “Un mejor semental” busca elevar la calidad genética del ganado, mejorar los índices reproductivos y aumentar la rentabilidad de los productores, mediante la entrega de ejemplares seleccionados y un acompañamiento técnico durante 36 meses, que incluye monitoreo reproductivo y productivo del hato.

Las autoridades del MIDA señalaron que el mejoramiento genético representa una herramienta clave para fortalecer la productividad ganadera y dinamizar la economía rural, especialmente en provincias como Darién, donde la actividad pecuaria es fundamental para el sustento local.

Con estos resultados, el programa se consolida como una estrategia para modernizar la ganadería nacional y promover un desarrollo pecuario más eficiente y sostenible.