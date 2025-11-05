Unctad urge acelerar el financiamiento climático: meta $300.000 millones anuales está en riesgo

L ONU Comercio y Desarrollo (Unctad) urgió avances más rápidos en el objetivo acordado en la COP29 para movilizar al menos $300.000 millones por año para 2035 –liderado por países desarrollados– y una meta aspiracional de $1,3 billones de todas las fuentes.El organismo de las Naciones Unidas lanzó este llamado en un documento publicado a pocos días de la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), del 10 al 21 de noviembre, en Belém do Pará, en el corazón de la Amazonía brasileña. En su escrito, las Naciones Unidas dijo que mejorar la arquitectura financiera internacional es un requisito previo para desbloquear el volumen y el tipo de financiamiento necesarios para apoyar un desarrollo resiliente al clima.El informe detalla, además, tres áreas clave de acción: mejorar el acceso a herramientas de liquidez y estabilidad, asegurar margen fiscal y político para un financiamiento climático y de desarrollo adecuado y predecible, y reequilibrar la gobernanza económica mundial.El trabajo es el primero sobre financiación climática publicado bajo el Consenso de Ginebra, el nuevo mandato adoptado recientemente por 195 Estados miembros en la 16ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El Consenso de Ginebra destaca, entre otros aspectos, el trabajo analítico de Unctad sobre financiación climática y desarrollo sostenible y su papel en ayudar a los países en desarrollo a aprovechar los recursos de financiamiento.