Vuelve el apetito ante el alivio de tensiones por la mina: los bonos de Panamá repuntan con fuerza en los mercados

La posibilidad de una salida negociada al conflicto minero redujo la percepción de riesgo sobre el país y llevó a los bonos en dólares con vencimiento en 2057 a subir hasta 117.4 céntimos , según datos de Bloomberg, reflejando un renovado apetito de los inversionistas por la deuda panameña.

Los bonos soberanos de Panamá retomaron impulso en los mercados internacionales, luego de que el presidente José Raúl Mulino confirmara avances en las conversaciones con First Quantum Minerals.

Analistas del mercado señalan que el repunte de los bonos panameños empieza a aliviar la percepción de riesgo sobre el país y podría permitir al Gobierno obtener mejores condiciones cuando busque financiamiento externo.

El movimiento también fortalece la imagen de Panamá como una economía relativamente estable dentro de la región, en un momento en que varios países latinoamericanos lidian con presiones fiscales y tensiones políticas.

No obstante, los expertos advierten que el optimismo debe manejarse con prudencia, puesto que el verdadero impacto dependerá de que las conversaciones con First Quantum se concreten en un acuerdo duradero, que garantice la operación responsable de la mina y el cumplimiento de compromisos fiscales y ambientales.

La recuperación del apetito por los bonos panameños, representa una señal favorable para el gobierno del presidente, José Raúl Mulino, en su objetivo de recuperar la confianza de los mercados internacionales tras meses de incertidumbre. Si esta tendencia se mantiene, Panamá podría acceder a financiamiento más barato y consolidar nuevamente su posición como uno de los países más confiables para invertir en la región.

El pasado 30 de octubre, la minera canadiense First Quantum Minerals Ltd. expresó su disposición para reiniciar operaciones en la mina Cobre Panamá con el acuerdo de que el Estado sea el propietario del mineral, como punto de partida para renegociar la operación de la mina de Donoso, en la provincia de Colón.

“Esto es bien comprendido por First Quantum, y por ello estamos dispuestos a encontrar un acuerdo duradero con una estructura fiscal justa que refleje este principio, así como los $10 mil millones de inversión que la empresa ha realizado en el país”, expresó el director ejecutivo de la compañía, Tristan Pascall, citadas por Bloomberg.

Según la publicación, la minera canadiense está a la espera de un cronograma definitivo para la evaluación independiente de las instalaciones y los riesgos ambientales, un paso previo requerido por las autoridades panameñas antes de discutir cualquier posible reinicio de operaciones.

Por su parte, el presidente Mulino confirmó la semana pasada el inicio de la auditoría oficial a Minera Panamá. Esta revisión definirá los próximos pasos para evaluar el contrato y las operaciones que se realizaron después del cierre de la mina Cobre Panamá, en Donoso, Colón.

Durante su conferencia semanal, el presidente José Raúl Mulino señaló que la auditoría verificará el estado físico, técnico y ambiental de la mina, así como las condiciones del personal encargado del mantenimiento mínimo autorizado.

“La auditoría ya comenzó. Queremos saber qué hay en el sitio, cuál es el estado de la infraestructura y los compromisos vigentes con el país”, dijo, al subrayar que se trata de un proceso ordenado y soberano del Estado panameño.

La mina Cobre Panamá, considerada uno de los mayores proyectos de extracción de cobre en América Latina, representó en su momento cerca del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá.