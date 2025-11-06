Autoridades reportan récord de tránsito y siete víctimas durante las fiestas patrias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones (DNOT) informan que durante el operativo de fiestas patrias 2025 se registró el desplazamiento de 112,778 vehículos desde la ciudad de Panamá hacia el interior del país, en el periodo comprendido entre las 5:30 p.m. del 31 de octubre y las 6:00 a.m. de este 5 de noviembre.

Según detalló la ATTT en un comunicado, el balance del operativo refleja un incremento en el éxodo vehicular hacia el interior del país en comparación con el año anterior.

En 2025, se contabilizaron 112,778 vehículos, mientras que en 2024 se habían registrado 109,112, lo que representa un aumento de 3,666 vehículos.