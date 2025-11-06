Autoridades reportan récord de tránsito y siete víctimas durante las fiestas patrias

La <b><a href="/tag/-/meta/attt-autoridad-del-transito-y-transporte-terrestre">Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)</a></b> y la Policía Nacional, a través de la <b><a href="/tag/-/meta/dnot-direccion-nacional-de-operaciones-del-transito">Dirección Nacional de Operaciones (DNOT)</a></b> informan que durante el <b>operativo de f<a href="/tag/-/meta/fiestas-patrias">iestas patrias 2025</b> </a>se registró el desplazamiento de <b>112,778 vehículos</b> desde la <b>ciudad de Panamá hacia el interior del país</b>, en el periodo comprendido entre las <b>5:30 p.m. del 31 de octubre y las 6:00 a.m. de este 5 de noviembre</b>.Según detalló la ATTT en un comunicado, el balance del operativo refleja un <b>incremento en el éxodo vehicular</b> hacia el interior del país en comparación con el año anterior. En <b>2025</b>, se contabilizaron <b>112,778 vehículos</b>, mientras que en <b>2024</b> se habían registrado <b>109,112</b>, lo que representa un <b>aumento de 3,666 vehículos</b>.