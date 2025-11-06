  1. Inicio
Autoridades reportan récord de tránsito y siete víctimas durante las fiestas patrias

La ATTT reporta aumento en el flujo vehicular durante las Fiestas Patrias.
La ATTT reporta aumento en el flujo vehicular durante las Fiestas Patrias.
Emiliana Tuñón
  06/11/2025 14:19
La ATTT y la Policía Nacional han reportado desplazamiento de más de 112 mil vehículos hacia el interior durante las fiestas patrias.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones (DNOT) informan que durante el operativo de fiestas patrias 2025 se registró el desplazamiento de 112,778 vehículos desde la ciudad de Panamá hacia el interior del país, en el periodo comprendido entre las 5:30 p.m. del 31 de octubre y las 6:00 a.m. de este 5 de noviembre.

Según detalló la ATTT en un comunicado, el balance del operativo refleja un incremento en el éxodo vehicular hacia el interior del país en comparación con el año anterior.

En 2025, se contabilizaron 112,778 vehículos, mientras que en 2024 se habían registrado 109,112, lo que representa un aumento de 3,666 vehículos.

Policía Nacional registran 407 accidentes y siete víctimas fatales en Fiestas Patrias

James Vigil, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, detalló que durante el dispositivo se registraron 407 accidentes de tránsito, en los cuales 114 personas resultaron lesionadas y siete perdieron la vida; de las cuales cuatro se encontraban dentro del área de vigilancia del operativo y tres fuera de ella.

Asimismo, se colocaron 5,065 infracciones de tránsito por diversas faltas cometidas durante el periodo festivo. Entre las principales causas de infracción destacan el exceso de velocidad, la invasión de carril, el uso indebido del celular al conducir y la conducción bajo los efectos del alcohol.

