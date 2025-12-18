Zambia: el desafío de equilibrar la riqueza mineral, la conservación y la salud pública

Al ser consultado sobre qué pueden aprender los panameños de la experiencia en Zambia, Godwin Beene es honesto: el pueblo zambiano sabe poco de América Latina, pero sabe mucho sobre el impacto tangible de la inversión responsable.'Saben que la compañía está atrayendo educación, salud y apoyo a las pequeñas empresas', dice Beene. Su mensaje es claro: los beneficios de una operación minera van mucho más allá de la exportación de mineral. Se trata de cómo la comunidad se empodera a través de la educación, el sustento agrícola y el fortalecimiento de las actividades gubernamentales.