ZLC estima crecimiento de 10 % para cierre de 2025

Hasta junio de 2025, la Zona Libre de Colón (ZLC) registró $11.324 millones entre importaciones y exportaciones, cifra que, de continuar su paso, podría representar 10 % de crecimiento económico en comparación con 2024, que cerró en $24.933 millones. Mientras tanto, el aporte anual al Gobierno central es de $29,2 millones, informó Luisa Napolitano, administradora de la ZLC.

Para Napolitano, el actual comportamiento es un reflejo de un significativo incremento en la cantidad de empresas en la ZLC, ya que el promedio de nuevas empresas en los últimos nueve años ha sido de 92 usuarios hasta junio de 2024.

En este último periodo 2024-2025, dijo, hubo un auge económico de 261 %, debido a la adición de 241 nuevas empresas, siendo julio de 2025 el de mayor incremento, con alrededor de 31 compañías, en lo que la administradora considera un “ritmo maravilloso” que marca “un hito histórico de 77 años”.

“Eso genera a la ZLC un recaudo de $2.500 por clave, $2.400 por permiso de operación y $5.060 de depósito anual”, especificó la administradora.

De los 17.000 colaboradores de la ZLC, Napolitano informó que más del 65 % del personal es colonense. En el actual julio, destacó, se sumaron 245 empleados, de los cuales 156 son de la tercera provincia, 66 provienen de otras partes del país y 23 son extranjeros.

En el aspecto turístico, Napolitano informó que hasta mayo de 2025 se reportaron 29.591 visitas internacionales. Mientras que el 2024 culminó con 65.659, de acuerdo con reportes oficiales.

Actividades emergentes

Napolitano informó de un nuevo campo logístico denominado temporalmente como “New Field”, que en su primera etapa contempla la utilización de 30 hectáreas, de un aproximado de 250 que fueron recuperadas, con la misión de responder a la demanda de inversores interesados.

Se trata de multinacionales, en su mayoría de logística, que realizarían operaciones en este futuro almacén de nueva generación, a ubicarse cerca del Aeropuerto Internacional Enrique Adolfo Jiménez y Coco Solo.

El proyecto contempla la gestión de procesos de paquetería hermética, manufactura, ensamblaje y manejo de datos en bodegas de “primer mundo”, con alturas mínimas de 12.5 metros.

“Hoy puedo decir muy orgullosamente que tengo 250 hectáreas en inventario de la ZLC recuperadas por mal manejo, por acaparamiento, por abandono, que vuelven al inventario de la ZLC y que puedo ofrecérselas a esos inversionistas que quieren apostar y que están confiando nuevamente en Colón”, expresó la administradora. Agregó que “estoy apostando a que vamos a dar en esta administración la primera palada y el corte de cinta de esas estructuras nuevas”.

En el tema de la mano de obra, Napolitano manifestó la firma de un acuerdo en la junta directiva que otorgará incentivos económicos a las nuevas empresas que tengan 90 % de personal colonense.

Por otro lado, proyectó que, a mediados del próximo agosto, se promocionará la Visa de Turismo de Compras, que agilizará los trámites y dará respuesta en 15 días, calculando una inyección turística de más de 25.000 visitantes. Este convenio entre el Ministerio de Seguridad y la Dirección de Migración, de acuerdo con Napolitano, ya fue refrendado.

Respecto a la Ventanilla Única, inaugurada este julio, donde la Autoridad Nacional de Aduanas, el Banco Nacional, el Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud (Farmacia y Drogas), la Autoridad Panameña de Alimentos y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario prestan sus servicios; Napolitano expresó la disposición de múltiples instituciones en involucrarse.

“No tenía sentido que la ZLC no contará con un espacio común. En muchas reuniones con la Asociación de Usuarios me lo pedían, esto no solamente es una ventanilla única de trámite, es tiempo para el usuario y es una eficiencia para el movimiento de carga de la zona libre de la ciudad”.

Dovi Eisenmann, presidente de la Asociación de Usuarios de la ZLC, por su parte, afirmó que “nosotros tramitamos un pase hoy para este 2025 y lo entregaban empezando el año que viene. Ahora ya nos entregan inmediatamente. Lo bueno de esto es que estamos digitalizando la ZLC, que es algo que nos pone a la vanguardia. Porque en este negocio, ya sea del sector comercial o logístico, cada día que pasa que algo se demora, afecta. Dejamos de ser competitivos”.

Con miras a seguir potenciando el comercio, la Asociación de Usuarios de la ZLC realizará la Expo Feria Mundial de la Zona Libre de Colón 2025, del 26 al 28 de agosto en el Panama Convention Center.

Aspectos por mejorar

Pese al auge económico y el creciente número de usuarios en posicionarse en la ZLC, considerada como una de las zonas francas más importantes del mundo, existen problemas sustanciales básicos, como la falta de agua, un recurso que puede llegar a escasear en esta área y que requiere un gasto en cisternas por parte de las empresas.

“La provincia de Colón no tiene agua, nosotros tampoco tenemos agua. En un incendio, por ejemplo, cuando ocurre, no lo podemos controlar. Entonces, las tasas de seguro se vuelven impagables”, comentó el presidente de la Asociación de Usuarios de la ZLC.