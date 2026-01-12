Zona Libre de Colón 2025: crecimiento, retos y oportunidades, expertos analizan su futuro

La Zona Libre de Colón, la mayor de las Américas y segunda del mundo, cerró 2025 con un movimiento comercial acumulado de $27,886.3 millones, un incremento del 11.9 % frente a los $24,911.6 millones de 2024, según el Análisis de la Actividad Comercial de diciembre 2025. De ese total, las importaciones sumaron $11,768.5 millones, con una contracción del -7.3 %, mientras que las reexportaciones alcanzaron $16,117.8 millones, creciendo 11.9 %. Los principales países proveedores fueron China Continental (40.6 %), Estados Unidos (8.8 %), Bélgica y Vietnam (3.6 %), México (3.4 %), Japón (3.2 %) e Italia (3.0 %). En reexportaciones, los destinos más relevantes fueron Panamá (16.6 %), Venezuela (7.6 %), Colombia (7.2 %), Costa Rica (6.2 %), Guatemala (6.1 %) y Estados Unidos (5.5 %), que suman 64.5 % del total. Aunque las cifras anuales muestran crecimiento, los datos preliminares del INEC reflejaron una contracción de 9.1 % entre enero y octubre de 2025, lo que generó debate sobre la sostenibilidad del modelo de intermediación de la Zona Libre de Colín. En contraste, el informe de la propia área comercial indica que durante el mismo período el movimiento comercial acumulado fue de $21,377 millones, un aumento del 1,1 %, mostrando recuperación en el último trimestre.

Retos internos y externos

Los expertos coinciden en que, pese al crecimiento, la Zona Libre de Colón enfrenta desafíos que requieren atención inmediata. Internamente, se destaca la necesidad de modernizar infraestructura, agilizar procesos digitales y garantizar acceso a financiamiento para los comerciantes. Surse Pierpoint, exgerente general de la Zona Libre de Colón, empresario independiente y asesor de empresas, advirtió sobre la pérdida parcial del rol tradicional de intermediación, dado que compradores pueden ahora acceder directamente a proveedores en China. Sin embargo, subrayó la ventaja competitiva de contar con inventarios disponibles para entrega inmediata porque “el tiempo es oro”. “En tiempos de incertidumbre, la posibilidad de hacer compras puntuales con máximo una semana de entrega seguirá siendo de valor para nuestros mercados”, afirmó Pierpoint. Por su parte, Ahmed Elnezer, empresario, señaló factores externos que afectan la competitividad: la aparición de nuevas zonas francas, conflictos geopolíticos, devaluaciones en mercados clientes e inclusión de Panamá en listas grises internacionales. Aun así, destacó oportunidades estratégicas: “La digitalización de procesos, el comercio electrónico, nuevas alianzas estratégicas y la tendencia global del nearshoring podrían convertir a la Zona Libre de Colón nuevamente en un protagonista clave del comercio regional”, expresó el empresario. Elnezer enfatizó que estas oportunidades requieren una estrategia país, con políticas claras, reglas estables, inversión en infraestructura y colaboración público-privada. “La Zona Libre de Colón no es solo un enclave comercial: es una plataforma que puede impulsar la recuperación económica nacional y fortalecer nuestra posición internacional. Pero debe moverse, adaptarse y reinventarse”, destacó. Severo Sousa, expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón y empresario, subrayó que el modelo de intermediación sigue vigente y se complementa con logística, ensamble y valor agregado: “El modelo de intermediación (de la zona franca panameña) no ha cesado ni cesará porque siempre hay clientes en toda la región que necesitan un mayorista que les supla una determinada marca a la que no tienen acceso directo”. No obstante, advirtió que la falta de apoyo gubernamental en infraestructura, digitalización y acceso a crédito limita la competitividad de la zona frente a mercados tradicionales como Colombia, Venezuela y Centroamérica.

Factores externos y competencia global

El economista Fernando Aramburú-Porras añadió que la competencia directa de comerciantes chinos, que venden a sus mejores clientes sin intermediarios, junto con la desaceleración de la economía latinoamericana, ha impactado la intermediación tradicional: “Es importante que el modelo de la Zona Libre se revise, porque el modelo de intermediación comercial de productos americanos, chinos y europeos en el área pareciera estar dejando de ser tan competitivo como lo ha sido en los últimos 50 o 60 años”. Además, destacó el efecto del comercio electrónico, que permite a los clientes acceder directamente a plataformas como Amazon y Temu, reduciendo la dependencia de intermediarios.

Balance y perspectiva

En síntesis, los expertos coinciden en que la Zona Libre de Colón mantiene su relevancia como hub regional de comercio, pero para sostener y aumentar su liderazgo requiere: modernización, digitalización, diversificación de mercados y un apoyo estratégico del Estado. Solo así podrá seguir siendo un motor clave del comercio regional y de la economía panameña en un contexto de creciente competencia y transformación del comercio global. La Zona Libre de Colón “es la mejor opción entre América y Europa para el intercambio comercial”, por su “mayor cercanía a los mercados de importación y reexportación que cualquier otro país”, con una “distancia a puertos de carga y descarga de solo 10 minutos en el Atlántico y 50 minutos en el Pacífico”, afirmó su gerente general, Luisa Napolitano, en octubre pasado, durante el Foro de Inversiones de Panamá 2025, celebrado en Madrid, España.

