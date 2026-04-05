Zonas francas advierten: la logística en Panamá no es solo transporte

En términos de inversión, las zonas francas ha mostrado un dinamismo notable con cifras que superan los $600 millones, un crecimiento que se refleja tanto en la creación de nuevas zonas francas, -incluyendo digitales-, como en la entrada de nuevas empresas en las áreas económicas existentes, destacó Ureña de Maduro.Durante el 2025, el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) otorgó 35 nuevas licencias, de las cuales 29 corresponden a empresas y cuatro a nuevas zonas francas. Esta dinámica inyectó más de $203 millones a la economía nacional y proyecta la creación de más de 1,400 nuevos empleos directos, reveló a este medio Rodrigo Jaén, director general de Zonas Francas del MICI.'El volumen de interés ha crecido de forma exponencial: mientras que en años anteriores se procesaban dos o tres solicitudes de licencia al mes, hoy el ministerio maneja un flujo de entre ocho y diez solicitudes mensuales', destacó Jaén.A su juicio 'este incremento responde a una estrategia coordinada con ProPanamá para atraer empresas que, debido a los aranceles impuestos por potencias como Estados Unidos o los conflictos en el Medio Oriente, buscan relocalizar sus operaciones en un entorno seguro y geográficamente privilegiado'.Jaén subrayó que el país está capitalizando las crisis externas para fortalecer su industria local, proyectando un crecimiento de hasta el 15% para el cierre de 2026 y la generación de miles de empleos en áreas estratégicas como Panamá Este y Colón.