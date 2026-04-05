Zonas francas advierten: la logística en Panamá no es solo transporte

La visión estratégica para el sector logístico panameño, según Aida Michelle Ureña de Maduro, presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Panamá, requiere una transición urgente desde la fragmentación institucional hacia una integración real.

Para la líder gremial, el concepto de logística en el país suele ser interpretado de manera limitada, cuando en realidad constituye un engranaje complejo donde el transporte, en todas sus modalidades, es solo una pieza de un sistema que debe incluir el valor agregado a las mercancías, la estabilidad en los suministros de servicios públicos y una tramitología interinstitucional que sea ágil y predecible.

“La falta de esta cohesión ha provocado que Panamá pierda terreno frente a competidores regionales, operando bajo un esquema de islas donde cada institución gubernamental prioriza su propia bandera y legislación, en lugar de una hoja de ruta país única y coherente”, criticó de Maduro.

Uno de los pilares de la propuesta de Ureña de Maduro es la unificación de los regímenes especiales. Actualmente, dijo, el ecosistema logístico panameño convive con normativas diferenciadas para la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico y las diversas zonas francas.

Subrayó que “esta multiplicidad de leyes genera ineficiencias operativas, especialmente en el ámbito aduanero, donde los documentos exigidos varían drásticamente entre un régimen y otro, a pesar de perseguir objetivos similares de comercio exterior”.

Añadió que “una legislación unificada permitiría un movimiento de mercancías mucho más fluido y devolvería a Panamá la delantera en la medición de tiempos de procesos y transporte, un liderazgo que se ha ido erosionando debido a la falta de continuidad en las políticas de Estado, la cual se ve interrumpida por los ciclos políticos de cinco años”.

La exclusión de la Asociación de Zonas Francas del gabinete logístico es otro punto de preocupación señalado por Ureña de Maduro, quien enfatizó que la logística no es meramente transporte; incluye centros de acopio, procesamiento y valor agregado, actividades que son el núcleo de las zonas francas.

Según la presidenta de la Asociación, al no integrar activamente a todos los actores del sector, se corre el riesgo de subestimar el impacto de las zonas francas y asumir erróneamente que los regímenes más grandes, como Colón o Panamá Pacífico, representan la totalidad de la realidad del sector.

Aclaró que la integración no solo mejoraría la representatividad, sino que fortalecería la complementariedad de los regímenes fiscales, un aspecto que ha permitido que empresas locales prosperen y se expandan a otras zonas francas, reteniendo la inversión y el desarrollo dentro del territorio nacional.