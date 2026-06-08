Idaan anuncia reparaciones en Bella Vista: residentes podrían quedarse sin agua temporalmente

Los residentes y comercios de Bella Vista deberán tomar previsiones. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó este lunes que mantiene trabajos de reparación en una línea de agua potable ubicada en calle Uruguay, detrás de la Contraloría General de la República.

Según explicó la entidad, las labores son ejecutadas por personal técnico especializado como parte de las acciones para garantizar el funcionamiento adecuado de la red de distribución en el sector.

Mientras se desarrollan los trabajos, algunos usuarios podrían experimentar interrupciones temporales o baja presión en el suministro de agua potable, especialmente en áreas cercanas al punto de intervención.

El Idaan indicó que la reparación se realiza sobre una tubería de 2 pulgadas y recomendó a los residentes tomar las medidas necesarias mientras concluyen las labores.

La institución no detalló cuánto tiempo se extenderán los trabajos, pero aseguró que los equipos técnicos permanecen en el área para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.