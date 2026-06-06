IDAAN anuncia reparaciones urgentes: estas son las zonas de Ciudad de Panamá que podrían verse afectadas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que mantiene trabajos de reparación en varios puntos de la Región Metropolitana, una medida que podría generar afectaciones temporales en el suministro de agua potable para residentes de sectores clave de la capital.

Según el reporte difundido por la entidad, las cuadrillas técnicas se encuentran atendiendo tres incidencias de importancia en distintos corregimientos de la ciudad, con el objetivo de garantizar la continuidad y estabilidad del servicio.

Entre los trabajos en ejecución destaca la reparación de una línea de 10 pulgadas en Chilibre, específicamente en las cercanías de Tropigas, una de las principales infraestructuras de distribución de agua en el área.

Asimismo, en Don Bosco, los equipos del IDAAN realizan la reparación de una línea de 4 pulgadas ubicada en Las Acacias, calle 18, mientras que en Parque Lefevre se atiende una conexión domiciliaria en el sector de Villa del Rey, Panamá Viejo.

La institución recomendó a los residentes de estas zonas tomar las previsiones necesarias mientras culminan las labores técnicas, ya que podrían registrarse bajas presiones o interrupciones temporales del servicio.

El IDAAN indicó que los trabajos forman parte de las acciones permanentes para mejorar la red de distribución de agua potable en la Región Metropolitana y pidió comprensión a los usuarios por los inconvenientes que estas reparaciones puedan ocasionar.