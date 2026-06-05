IDAAN realiza reparación urgente en Chilibre: estos sectores podrían verse afectados

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que cuadrillas técnicas se encuentran realizando trabajos de reparación en una tubería de 4 pulgadas en el corregimiento de Chilibre, en Panamá Norte.

Según la entidad, la intervención se desarrolla específicamente a la altura del Colegio Bilingüe Santos Jorge, donde personal especializado trabaja para corregir la avería y restablecer el funcionamiento normal de la red.

Trabajos buscan garantizar el suministro de agua

El IDAAN explicó que las labores forman parte de las acciones de mantenimiento y atención de incidencias que se ejecutan para garantizar la continuidad del servicio de agua potable en el sector.

Mientras duren los trabajos, algunos residentes y comercios cercanos podrían experimentar baja presión o interrupciones temporales en el suministro de agua potable.