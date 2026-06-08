Las 5 noticias que debes leer hoy | 8 de junio

Petro se adelanta en Perú y felicita a Roberto Sánchez

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dio por ganador al izquierdista Roberto Sánchez antes de que concluyera oficialmente el conteo electoral en Perú. La diferencia con Keiko Fujimori sigue siendo mínima y las autoridades electorales aún no han proclamado un vencedor.

Panamá abre el camino para un tercer operador móvil

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) confirmó la apertura del proceso de licitación para incorporar un tercer operador de telefonía móvil, una medida que busca aumentar la competencia en un mercado dominado actualmente por dos empresas tras la salida de Digicel.

James Rodríguez responde tras la polémica con la hija de Petro

El capitán de la selección colombiana rompió el silencio luego de la controversia generada por un supuesto desplante a Antonella Petro, hija del presidente colombiano. El futbolista reaccionó públicamente y dejó clara su postura sobre el incidente que se volvió viral en redes sociales.

Panamá fortalece vínculos estratégicos con Grecia

La misión oficial encabezada por el presidente José Raúl Mulino en Grecia concluyó con acuerdos en turismo, consultas políticas y cooperación marítima. Además, se consolidaron nuevas oportunidades para el registro de buques panameños y el fortalecimiento de relaciones comerciales entre ambos países.

Dímelo Flow inmortaliza a su hijo London con un tatuaje

El reconocido productor panameño sorprendió a sus seguidores al mostrar un tatuaje dedicado a London, el hijo que tiene junto a la influencer Jacky Guzmán. El gesto generó cientos de reacciones en redes sociales por el significado familiar detrás del diseño.