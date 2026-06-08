James Rodríguez rompe el silencio tras la polémica con la hija del presidente de Colombia

James Rodríguez decidió poner fin a una de las polémicas más comentadas de los últimos días en Colombia.

El capitán de la selección cafetera respondió a Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, luego de que se viralizara un video en el que aparentemente no atendió una solicitud de la joven para tomarse una fotografía durante el acto oficial de despedida del equipo antes del Mundial 2026.

Las imágenes generaron miles de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron que el futbolista había sido descortés, otros defendieron al jugador argumentando que no escuchó la petición debido al movimiento y la cantidad de personas presentes en el evento.

Ante el revuelo, Antonella Petro publicó un video en el que aclaró que sigue siendo admiradora de James Rodríguez y pidió a los colombianos unirse para apoyar a la selección durante la Copa Mundial.

En su mensaje recordó que el volante ha sido uno de sus ídolos desde la infancia y llamó a dejar de lado las divisiones para respaldar al equipo nacional.