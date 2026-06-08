  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

James Rodríguez rompe el silencio tras la polémica con la hija del presidente de Colombia

James Rodríguez, el capitán de la selección cafetera respondió a Antonella Petro, hija menor del presidente colombiano Gustavo Petro.
James Rodríguez, el capitán de la selección cafetera respondió a Antonella Petro, hija menor del presidente colombiano Gustavo Petro. Redes sociales
Por
Laura Chang
  • 08/06/2026 15:08
James Rodríguez respondió a Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, tras la polémica por una foto. El mensaje del capitán de Colombia se volvió viral antes del Mundial 2026

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

James Rodríguez decidió poner fin a una de las polémicas más comentadas de los últimos días en Colombia.

El capitán de la selección cafetera respondió a Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, luego de que se viralizara un video en el que aparentemente no atendió una solicitud de la joven para tomarse una fotografía durante el acto oficial de despedida del equipo antes del Mundial 2026.

Las imágenes generaron miles de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron que el futbolista había sido descortés, otros defendieron al jugador argumentando que no escuchó la petición debido al movimiento y la cantidad de personas presentes en el evento.

Ante el revuelo, Antonella Petro publicó un video en el que aclaró que sigue siendo admiradora de James Rodríguez y pidió a los colombianos unirse para apoyar a la selección durante la Copa Mundial.

En su mensaje recordó que el volante ha sido uno de sus ídolos desde la infancia y llamó a dejar de lado las divisiones para respaldar al equipo nacional.

La respuesta del futbolista no tardó en llegar.

A través de un mensaje compartido por la propia Antonella, James le agradeció su apoyo y le prometió tanto la fotografía que no pudieron tomarse durante el acto oficial como una camiseta de la selección colombiana. Además, aprovechó para enviar un mensaje de unidad en torno al combinado nacional en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.

“Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta. Dime, ¿dónde te la hago llegar?”, dijo.

El gesto fue celebrado por miles de usuarios en redes sociales, donde muchos consideraron que la respuesta del jugador ayudó a cerrar una controversia que había escalado rápidamente en medio del ambiente político que vive Colombia de cara a la segunda vuelta presidencial.

La situación llegó a tal punto que la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que rechazó los ataques y pidió respeto hacia los integrantes de la selección, recordando que el equipo representa a todos los colombianos sin distinción alguna.

VIDEOS
Lo Nuevo