James Rodríguez rompe el silencio tras la polémica con la hija del presidente de Colombia

A través de un mensaje compartido por la propia Antonella, James le agradeció su apoyo y le prometió tanto la fotografía que no pudieron tomarse durante el acto oficial como una camiseta de la selección colombiana. Además, aprovechó para enviar un mensaje de unidad en torno al combinado nacional en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.<i><b>'Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta. Dime, ¿dónde te la hago llegar?'</b></i>, dijo.El gesto fue celebrado por miles de usuarios en redes sociales, donde muchos consideraron que la respuesta del jugador ayudó a cerrar una controversia que había escalado rápidamente en medio del ambiente político que vive Colombia de cara a la segunda vuelta presidencial.La situación llegó a tal punto que la <b>Federación Colombiana de Fútbol</b> emitió un comunicado en el que rechazó los ataques y pidió respeto hacia los integrantes de la selección, recordando que el equipo representa a todos los colombianos sin distinción alguna.