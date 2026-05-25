Lista oficial de Colombia para el Mundial 2026: James Rodríguez y Luis Díaz encabezan los 26 convocados

El futbolista colombiano, James Rodríguez. Redes sociales
Jean-Paul Francis Botello
  • 26/05/2026 00:00
James Rodríguez volverá a disputar una Copa del Mundo, luego de que existieran dudas sobre su estado físico de cara al torneo

La selección de Colombia ya tiene a sus 26 elegidos para la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El entrenador, Néstor Lorenzo, entregó la lista oficial, en la que se destaca la presencia del experimentado y capitán del conjunto, James Rodríguez.

Este último nombre había sido puesto en duda para la cita mundialista en los últimos días, luego de no haber tenido la continuidad deseada con el Minnesota United de la MLS. Sumado a ello, algunos problemas físicos en el proceso evitaron que gozara de más minutos en el cuadro estadounidense, sin embargo Lorenzo decidió confiar en la experiencia y calidad del colombiano.

Este año, James apenas a disputado un total de ocho compromisos, en los que logró asistir en dos ocasiones. Sin bien es cierto que son números por debajo a lo que estamos acostumbrados a ver del colombiano, la fe sigue intacta por parte del entrenador sobre James.

Esta será la tercera Copa del Mundo que jugará James, luego de despuntar en el Mundial del 2014 y estar presente en Rusia 2018.

En la lista final de 26 futbolistas, se destaca la estrella del equipo, Luis Díaz del Bayern Múnich. El colombiano viene de lograr el doblete doméstico con el equipo teutón. Se coronó con la Bundesliga y recientemente con la Copa Alemania, siendo parte crucial en la obtención de ambos títulos.

Esta campaña, con el cuadro bávaro, Díaz disputó un total de 51 partidos, anotó 26 goles y repartió 19 asistencias en todas las competiciones.

Lorenzo también contará con otros jugadores importantes como Daniel Muñoz, Richard Ríos, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez, entre otros.

Colombia se encuentra en el grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y República Democrática de Congo.

Lista de los 26 convocados de Colombia al Mundial 2026

Porteros: Camilo Vargas (Atlas/México), David Ospina (Atlético Nacional/Colombia) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield/Argentina).

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace/Inglaterra), Santiago Arias (Independiente de Avellaneda/Argentina), Davinson Sánchez (Galatasaray/Turquía), Yerry Mina (Cagliari/Italia), Jhon Lucumí (Bologna/Italia), Willer Ditta (Cruz Azul/México), Johan Mojica (Mallorca/España), Deiver Machado (Nantes/Francia).

Mediocampistas: Richard Ríos (Benfica/Portugal), Jefferson Lerma (Crystal Palace/Inglaterra), Kevin Castaño (River Plate/Argentina), Juan Camilo Portilla (Paranaense/Brasil), Gustavo Puerta (Racing de Santander/España), Jhon Arias (Palmeiras/Brasil), Jorge Carrascal (Flamengo/Brasil), Juan Fernando Quintero (River Plate/Argentina), James Rodríguez (Minnesota United/Estados Unidos) y Jáminton Campaz (Rosario Central/Argentina).

Delanteros: Juan Camilo Hernández (Real Betis/España), Luis Díaz (Bayern de Múnich/Alemania), Luis Suárez (Sporting de Lisboa/Portugal), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/Brasil) y Jhon Córdoba (Krasnodar/Rusia).

