Lista oficial de Colombia para el Mundial 2026: James Rodríguez y Luis Díaz encabezan los 26 convocados

Porteros: Camilo Vargas (Atlas/México), David Ospina (Atlético Nacional/Colombia) y Álvaro Montero (Vélez Sarsfield/Argentina).Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace/Inglaterra), Santiago Arias (Independiente de Avellaneda/Argentina), Davinson Sánchez (Galatasaray/Turquía), Yerry Mina (Cagliari/Italia), Jhon Lucumí (Bologna/Italia), Willer Ditta (Cruz Azul/México), Johan Mojica (Mallorca/España), Deiver Machado (Nantes/Francia).Mediocampistas: Richard Ríos (Benfica/Portugal), Jefferson Lerma (Crystal Palace/Inglaterra), Kevin Castaño (River Plate/Argentina), Juan Camilo Portilla (Paranaense/Brasil), Gustavo Puerta (Racing de Santander/España), Jhon Arias (Palmeiras/Brasil), Jorge Carrascal (Flamengo/Brasil), Juan Fernando Quintero (River Plate/Argentina), James Rodríguez (Minnesota United/Estados Unidos) y Jáminton Campaz (Rosario Central/Argentina).Delanteros: Juan Camilo Hernández (Real Betis/España), Luis Díaz (Bayern de Múnich/Alemania), Luis Suárez (Sporting de Lisboa/Portugal), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama/Brasil) y Jhon Córdoba (Krasnodar/Rusia).