Boza representa a Panamá en desfile inaugural mundialista de Telemundo

La presentación combinó música urbana y tradiciones folclóricas, llevando el sabor y la identidad cultural de Panamá a una audiencia internacional. Durante el evento, Boza interpretó el tema “Orión” y “Hecha pa¿ mi” acompañado por Aires Panameños, en una fusión que resaltó las raíces y la diversidad musical del país.

El talento panameño brilló en la apertura de la cobertura mundialista de Telemundo rumbo a la Copa Mundial 2026, con la destacada participación del cantante Boza y el Ballet Folclórico Aires Panameños.

Como parte del desfile inaugural, Boza recorrió el evento a bordo de una embarcación decorada con elementos representativos de Panamá, destacando una recreación del Canal de Panamá. Su participación lo convirtió en uno de los invitados especiales de la celebración organizada por Telemundo, llevando la identidad y el orgullo panameño a una audiencia.

La participación de ambos exponentes fue recibida con entusiasmo y representó una vitrina para mostrar la cultura panameña en uno de los eventos promocionales más importantes de cara a la Copa Mundial de 2026.

Con su carisma, talento y orgullo nacional, Boza y Aires Panameños llevaron un pedacito de Panamá al mundo, dejando en alto el nombre del país ante millones de espectadores.