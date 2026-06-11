Boza representa a Panamá en desfile inaugural mundialista de Telemundo

El talento panameño brilló en la apertura de la cobertura mundialista de Telemundo rumbo a la Copa Mundial 2026, con la destacada participación del cantante <b><a href="/tag/-/meta/boza">Boza</a></b> y el Ballet Folclórico Aires Panameños.La presentación combinó música urbana y tradiciones folclóricas, llevando el sabor y la identidad cultural de Panamá a una audiencia internacional. Durante el evento, Boza interpretó el tema 'Orión' y 'Hecha pa¿ mi' acompañado por Aires Panameños, en una fusión que resaltó las raíces y la diversidad musical del país.