El legado eterno del papa Francisco: un faro de esperanza y compasión para el mundo

A lo largo de su pontificado, Jorge Mario Bergoglio, quien adoptó el nombre de Francisco al convertirse en el sucesor de Benedicto XVI, no solo fue un líder religioso, sino un defensor incansable de los derechos humanos, de la paz y de los más vulnerables.

Previo al trono de san Pedro

Elección al pontificado

“Solo tuvieron 30 días para decidir a quién elegir como nuevo papa”, dijo. Sin embargo, Bergoglio no figuraba entre los favoritos, sino el italiano Scola, el canadiense Ouellet y al brasileño Scherer. A pesar de ello, O’Connell explicó que los cardenales sentían que “ninguna de esas tres personas ofrecía un liderazgo realmente inspirador que llevara una nueva visión y energía a la Iglesia”. Se propusieron a buscar otra alternativa.

El papa en Panamá

Francisco visitó el país canalero del 23 al 27 de enero de 2019 al ser el peregrino líder de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Fueron cerca de 700.000 personas las que llegaron al territorio a raíz del evento religioso.

“Gracias a todas aquellas personas que nos han sostenido con su oración y que han colaborado con su esfuerzo y trabajo para hacer realidad este sueño de la JMJ en este país”, comentó el sumo pontífice en aquel entonces según una nota de La Decana.

“No se olviden que no son el mañana, no son el ‘mientras tanto’ sino el ahora de Dios”, continuó. “Les pido que no dejen enfriar lo que han vivido durante estos días. Vuelvan a sus parroquias y comunidades, a sus familias y a sus amigos, y transmitan esta experiencia, para que otros puedan vibrar con esa fuerza e ilusión que ustedes tienen”, concluyó frente a la multitud proveniente de 140 países.

Su agenda se formó de encuentros con autoridades nacionales, vigilias, recorridos en el papamóvil y seminarios.