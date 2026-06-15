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España vs Cabo Verde

Partido intenso entre ambas selecciones
Partido intenso entre ambas selecciones Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 15/06/2026 10:58
El partido marca el debut de ambas selecciones en el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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12:07 PM
15/06/2026

Arranca el segundo tiempo con empate de 0 a 0 

11:50 AM
15/06/2026

Finaliza primer tiempo 

11:49 AM
15/06/2026

Acción de España 

11:49 AM
15/06/2026

España reorganiza defensiva

11:48 AM
15/06/2026

Peligro en la porteria de Cabo Verde 

11:46 AM
15/06/2026

Cabo Verde frena un intento de gol de España

11:42 AM
15/06/2026

Ataque de Cabo Verde 

11:42 AM
15/06/2026

Acción de Pedri

11:40 AM
15/06/2026

Tiro de esquina de España

11:40 AM
15/06/2026

Acción de España en la portería de Cabo Verde 

11:37 AM
15/06/2026

Intento de gol de España

11:35 AM
15/06/2026

Choque contra Lopes

11:26 AM
15/06/2026

Pausa de hidratación 

11:20 AM
15/06/2026

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