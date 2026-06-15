España vs Cabo Verde

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Arranca el segundo tiempo con empate de 0 a 0
Finaliza primer tiempo
Acción de España
España reorganiza defensiva
Peligro en la porteria de Cabo Verde
Cabo Verde frena un intento de gol de España
Ataque de Cabo Verde
Acción de Pedri
Tiro de esquina de España
Acción de España en la portería de Cabo Verde
Intento de gol de España
Choque contra Lopes
Pausa de hidratación
Saque de meta de España
En Panamá, el cáncer se ha convertido en una de las principales enfermedades que enfrentan los adultos mayores
Comercios que aún entregan bolsas plásticas y consumidores que las exigen reflejan los desafíos pendientes para el cumplimiento de la normativa ambiental...
El candidato de izquierda Roberto Sánchez, que se disputa voto a voto la Presidencia de Perú contra la candidata derechista Keiko Fujimori tras la votación...