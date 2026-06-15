Abelardo de la Espriella amplía ventaja sobre Iván Cepeda a una semana de la segunda vuelta en Colombia

Por su parte, una encuesta del <b>Centro Nacional de Consultoría (CNC)</b>, realizada para la revista <b>Cambio</b>, también coloca a <b>De la Espriella</b> en primer lugar, aunque con una diferencia más reducida.Según este estudio, <b>el candidato obtiene el 48,6 % de intención de voto</b>, mientras que<b> Cepeda alcanza el 44,7 %</b>. El voto en blanco se ubica en 6,7 %.La investigación consultó a 2.186 personas. Aunque el CNC no detalló el margen de error, la legislación colombiana establece que este debe mantenerse por debajo del 3 %.Bajo ese escenario, la diferencia cercana a cuatro puntos entre ambos aspirantes podría interpretarse dentro de un rango estadístico más competitivo que el reflejado por la encuesta de <b>El Tiempo</b>.Al comparar los resultados con los obtenidos en mayo,<b> De la Espriella registra un crecimiento de cinco puntos</b>, mientras que <b>Cepeda aumenta 3,8 puntos porcentuales</b>.