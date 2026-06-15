Abelardo de la Espriella amplía ventaja sobre Iván Cepeda a una semana de la segunda vuelta en Colombia

A menos de una semana de que los colombianos regresen a las urnas para elegir a su próximo presidente, nuevas encuestas ubican al candidato Abelardo de la Espriella al frente de la contienda frente al representante del oficialismo, Iván Cepeda. Dos estudios de opinión divulgados durante el fin de semana reflejan una ventaja para el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, consolidando la tendencia observada tras los resultados de la primera vuelta presidencial.

Encuesta de El Tiempo muestra una diferencia fuera del margen de error

El sondeo elaborado por Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo sitúa a De la Espriella con una intención de voto de 52,6 %, frente al 45 % registrado por Cepeda. Un 2,4 % de los consultados manifestó que votará en blanco. La diferencia de 7,6 puntos porcentuales supera ampliamente el margen de error de 2,9 %, por lo que el estudio descarta un escenario de empate técnico. La encuesta fue realizada entre el 8 y el 12 de junio con una muestra de 2.073 ciudadanos y refleja un fortalecimiento de ambos candidatos respecto a las mediciones previas, aunque con un crecimiento más pronunciado para De la Espriella. Comparado con el estudio realizado antes de la primera vuelta, el aspirante conservador aumentó nueve puntos porcentuales, mientras que Cepeda avanzó cinco puntos. Paralelamente, disminuyó de manera significativa el número de indecisos y de electores inclinados por el voto en blanco.

Otro sondeo confirma el liderazgo, aunque con menor distancia

Por su parte, una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), realizada para la revista Cambio, también coloca a De la Espriella en primer lugar, aunque con una diferencia más reducida. Según este estudio, el candidato obtiene el 48,6 % de intención de voto, mientras que Cepeda alcanza el 44,7 %. El voto en blanco se ubica en 6,7 %. La investigación consultó a 2.186 personas. Aunque el CNC no detalló el margen de error, la legislación colombiana establece que este debe mantenerse por debajo del 3 %. Bajo ese escenario, la diferencia cercana a cuatro puntos entre ambos aspirantes podría interpretarse dentro de un rango estadístico más competitivo que el reflejado por la encuesta de El Tiempo. Al comparar los resultados con los obtenidos en mayo, De la Espriella registra un crecimiento de cinco puntos, mientras que Cepeda aumenta 3,8 puntos porcentuales.

La primera vuelta marcó el rumbo de la contienda