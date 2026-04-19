Cuando el proyecto se dio, parte de la estructura como tal, las torres, llegaron a ser instaladas por la empresa que tenía en ese tiempo el contrato. Estas estructuras nunca llegaron a tener el radar como tal instalado. El Servicio Aeronaval utilizó estas torres para colocar las repetidoras de comunicaciones, sensores que sirven para la navegación. Efectivamente, hemos conversado con empresas de Francia, de España, de Estados Unidos, de Canadá en el ofrecimiento de este tipo de radar que pudiéramos adaptar a estos mismos puntos porque eso fue producto de un estudio que se hizo a través, en ese momento, del Servicio Aeronaval.Hoy estamos en un estudio, también contamos con la asistencia del gobierno de los Estados Unidos y de la Armada que nos están brindando asesoría y esperamos en algún momento poder informar a la comunidad si vamos a utilizar sistemas de radares o en qué nivel lo podemos hacer. Me atrevería a decir que el costo es entre 500 a 800 millones de dólares porque también son alrededor de 30 puestos de radar que hay que instalar.