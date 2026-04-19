Un policía asesinado, un financista suiza ejecutado en la calle, reportes constantes de crímenes y muertos por la lucha entre pandillas. La ciudadanía está preocupada por la inseguridad en el país. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, habló en exclusiva con La Estrella de Panamá sobre la respuesta del gobierno, así como de otros temas como los acuerdos firmados con Estados Unidos y las secuelas de las protestas de 2025 en Bocas del Toro.

¿Cuál es la estrategia del Gobierno Nacional para frenar los crímenes y la violencia en las calles del país?

Nosotros avanzamos al Plan Firmeza, que es un plan de interacción entre toda la fuerza pública, llámese el Senan, el Senafront, Migración y la Policía Nacional para combatir las organizaciones criminales que operan en nuestro país. La producción de drogas se ha duplicado casi al 110%. Comenzando el año hemos capturado casi 31 toneladas de drogas en comparación a todo el año pasado, donde se sumó alrededor de 26 toneladas de drogas en este mismo periodo de tiempo, lo que nos indica que en tres meses hemos tomado o capturado la droga que capturamos en un año. Produce esto que las bandas locales nuestras entren en peleas territoriales por los sitios de distribución, de protección, de venta (de droga). Y produce también el resquebrajamiento de estas organizaciones al haber choques entre los que lideran y subalternos, lo cual ha hecho que varias de estas bandas que nosotros conocemos con nombres tan famosos que no me voy a referir a ninguna, han derivado en dos o tres nuevas pandillas. Tenemos que entender que Panamá no es el Panamá de hace 10, 20 o 30 años. No le podemos seguir vendiendo al panameño de a pie que nosotros vivimos en una sociedad bonita y perfecta. Tenemos que cuidarnos. Más del 76% de los homicidios que se han generado en los primeros tres meses del año son miembros de bandas y de grupos delincuenciales que operan en nuestro país. Entendemos y vemos la percepción de la ciudadanía y tenemos que hacer un relanzamiento de operaciones en distintos lugares focalizados tales como Colón, San Miguelito, Panamá Norte, Chilibre, Alcalde Díaz y el área este de la ciudad capital que implica Don Bosco, Pedregal, Pacora y la 24 de Diciembre que es donde se está moviendo la incidencia.

El presidente Mulino públicamente ha hecho un llamado a los jueces del SPA para que no den medidas cautelares permisivas, ¿qué opina de cómo se han estado manejando los casos de las detenciones de los criminales en Panamá?

Mira, es una relación bastante difícil de criticar. Nosotros entendemos la labor de los hombres y mujeres de policía o de la agencia nuestra de investigación judicial que colaboran efectivamente con el Ministerio Público y que llevan un caso, a veces hasta por más de un año, y llegan a la captura de una organización criminal de la cual detenemos y entregamos a las autoridades 20, 30 personas, pongamos que 5. Pero la frustración pienso que no es solamente de la parte policial sino de la sociedad. Es que si yo detengo a un individuo con 2.000, 3.000 kilos de cocaína a través de un estudio de seguridad que se le ha hecho, un expediente que se le ha armado, para nosotros es casi imposible que esta persona pueda salir de la cárcel, ¿verdad? Lógicamente, deja un sinsabor porque nosotros esperamos que por lo menos esta persona pague algún tipo de castigo en la cárcel y cuando dice que va a estar en su casa o que tiene que ir a firmar una vez al mes, nos parece como que no es muy cónsono. Claro, somos respetuosos del derecho y que esto está establecido y que, por lo tanto, no tenemos otro remedio que aceptarlo, y respetar la decisión del juez.

Entre 2025 y 2024 aumentó la compra de armas y municiones por parte de la policía. También ha habido compras alto perfil como el caso de los Super Tucanos. ¿Cómo se justifican estas compras?

Diría que lo de las armas, podemos decir que viene también de la administración anterior que en el último año compró alrededor de 5 mil pistolas Smith & Wesson, si no me equivoco. Posterior a eso, las compras que hemos hecho nosotros han sido muy pocas. Nos hemos encontrado con hechos reales de equipamiento de uniformes que hoy día hemos tratado de ir solventando a través de las compras que se están realizando. En el tema del Super Tucano, es un avión que hemos decidido comprar efectivamente para poder patrullar nuestro mar territorial llevando la presencia de la fuerza pública incluso a las 200 millas donde hay que reconocerlo, hoy día el Servicio Aeronaval no logra hacer presencia porque no tenemos ni los barcos o naves que puedan navegar hasta ese punto, ni las aeronaves que puedan patrullar, que igual nos pueden servir para un rescate y otro tipo de actividades.

También se habla de reanudar la compra de radares. Ya se han invertido millones, ¿cuál es el estado actual de la infraestructura?

Cuando el proyecto se dio, parte de la estructura como tal, las torres, llegaron a ser instaladas por la empresa que tenía en ese tiempo el contrato. Estas estructuras nunca llegaron a tener el radar como tal instalado. El Servicio Aeronaval utilizó estas torres para colocar las repetidoras de comunicaciones, sensores que sirven para la navegación. Efectivamente, hemos conversado con empresas de Francia, de España, de Estados Unidos, de Canadá en el ofrecimiento de este tipo de radar que pudiéramos adaptar a estos mismos puntos porque eso fue producto de un estudio que se hizo a través, en ese momento, del Servicio Aeronaval. Hoy estamos en un estudio, también contamos con la asistencia del gobierno de los Estados Unidos y de la Armada que nos están brindando asesoría y esperamos en algún momento poder informar a la comunidad si vamos a utilizar sistemas de radares o en qué nivel lo podemos hacer. Me atrevería a decir que el costo es entre 500 a 800 millones de dólares porque también son alrededor de 30 puestos de radar que hay que instalar.

En marzo, usted firmó una carta de intención junto con otros 17 países y Estados Unidos en materia de seguridad. ¿Qué acciones concretas se han tomado? ¿Cómo aumentó la colaboración con Estados Unidos?

Cuando estuvimos escuchando los planteamientos antes de la firma y comparación de operaciones estadísticas y demás sacamos la conclusión de que no hay organización de inteligencia o de seguridad en Estados Unidos con la que Panamá no coopere. El documento como tal, hablaba de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y lo vimos como una continuidad de la tarea que nuestro país hace, igualmente con otros países como Colombia, el Reino Unido, Francia, donde también tenemos un nivel de colaboración alto precisamente por el combate al narcotráfico.

Muchos de los cuestionamientos han sido sobre si se ha violado la soberanía o no de Panamá, ¿qué acciones se han dado? ¿qué ha cambiado realmente?

Diría que la política de Estados Unidos en materia de seguridad exterior. Ellos han venido a combatir el narcotráfico buscando aliados donde el narcotráfico se genera, llámense Colombia, Perú y otros países y por donde es la ruta, llámense México, Centroamérica y Panamá, y eso es lo que entendimos, eso es lo que vemos igualmente, creo que lo hablamos muy claramente. La Fuerza Pública de Panamá no combate el narcotráfico para que no llegue a Estados Unidos, lo combatimos para que no entre a mi país, para que no llegue a mi calle, a mi barrio, a mi ciudad, colateralmente colaboramos con Estados Unidos porque esa droga que debió llegar a Boston, a Miami, a Los Ángeles, a Seattle, no llega, no contamina a nuestros hermanos de otros países pero tampoco contamina a mi conciudadano.

Estamos cerca de cumplir un año de las protestas en Bocas del Toro y la operación Omega. Se suspendieron las garantías constitucionales, hubo intervención policíaca, múltiples denuncias de violación de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo hizo un informe sobre casos de tortura, ¿qué investigación se ha hecho dentro del Ministerio de Seguridad? ¿Se ha deslindado alguna responsabilidad de los policías y ha habido alguna sanción?

Todas estas investigaciones se hicieron precisamente de la mano con la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía Especializada, donde en todos los casos donde se presentaron algún tipo de denuncia, porque todas fueron recibidas, todas fueron descartadas, porque al final no había una participación probada de las unidades de policía. Lógicamente hay algunos de estos casos que podemos decir siguen abiertos en alguna de estas fiscalías, pero entiendo que a nivel de Defensoría del Pueblo sí se registró un informe donde descartaron cualquier tipo de violación de derechos humanos. Nosotros lo subimos al nivel superior para evitar que las personas hablaran de que como son policías fueran a tener favoritismo y por eso nos fuimos por las investigaciones de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público. Hay resultados que ya efectivamente nos han dado respuesta de que no hay ningún tipo de culpabilidad, pero puedo decirte, no determino la cantidad, pero que sí puede haber algún tipo de expediente que todavía está en manos de alguna de nuestras autoridades.

¿Qué me puede hablar de las investigaciones internas que se han hecho vinculadas al crimen organizado? ¿Qué medidas se han tomado para limpiar la institución de acá adentro?

No solo la Policía, todas las instituciones de la Fuerza Pública, y en esto incluyo a Migración, tienen una sección de departamento de Dirección de Responsabilidad Profesional que cuenta con investigadores que en cada caso que he estudiado te puedo decir que efectivamente hay policías que han sido separados de su cargo, han sido despedidos de su puesto. Es una estadística que no manejo en este instante, pero sí sé que eso se hace constantemente de acuerdo a las denuncias ciudadanas, pero sí se hace.

¿Qué se está trabajando en temas de prevención para que los jóvenes no caigan en las manos del crimen organizado?

Anualmente se ejecutan alrededor de 5 millones de dólares en distintos programas que nos llevan hoy día a tener 1.100 jóvenes en programas en las escuelas y en los centros especializados donde buscamos al desertor del sistema educativo para reincorporar al sistema educativo y hemos tenido mucho éxito. La tarea fundamental es llevarlos a que cumplan con su bachillerato, tengan un diploma donde puedan ejercer un empleo y que les permita seguir con sus estudios superiores a través de su trabajo o incluso de poder conseguirle una beca. Tenemos un programa con el Ministerio de Trabajo de Mi Primer Empleo que el año pasado, nos dio 50 plazas de trabajo para estos jóvenes que han ocupado los puestos de mejor puntaje y que algunos de ellos incluso hoy día son miembros de la Policía Nacional.

¿Qué mensaje le envía a la ciudadanía preocupada por la inseguridad?

Lo importante aquí es la colaboración de la ciudadanía en denunciar delitos. Muchas veces nos hacemos de la vista gorda, o no queremos ver las actividades delincuenciales que muchas veces hacen nuestros vecinos o en el entorno donde nos movemos. Quizá esto ayudaría a que las fuerzas de seguridad desarrollen una tarea mucho más efectiva. Hay que confiar en la Policía Nacional, en los estamentos de seguridad. Estuve en el entierro de la unidad asesinada en El Chorrillo y no se sale todos los días a dar la vida por un trabajo. Estos hombres y mujeres salen a dar la vida.