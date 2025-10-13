La alerta de la Alerta Amber

En Panamá, la desaparición de un menor de edad no solo representa una emergencia individual: expone las fisuras de un sistema que promete velocidad, coordinación y alcance, pero que opera en la fragmentación institucional. Mientras algunos niños son localizados en países vecinos, otros se pierden entre las decisiones tardías de sus responsables y el laberinto local burocrático de entidades que apenas empiezan a articularse.

Fue apenas el 8 de mayo de 2025 que el presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó la Ley 469. Esta nueva ley subroga la Ley 230 del 24 de junio de 2021, que creó el Sistema Nacional de Alerta Amber.

Para entender el alcance real de la Alerta Amber en Panamá, es necesario ir más allá del marco legal y los comunicados oficiales. Este reportaje traza una radiografía del sistema: desde su activación hasta su ejecución. Buscamos responder una pregunta urgente: ¿está la Alerta Amber cumpliendo su propósito o se ha convertido en un reflejo más de las debilidades estructurales que afectan la protección de la niñez?

En un país donde la velocidad de la información convive con la lentitud de las respuestas institucionales, la desaparición de un niño, niña y adolescente (NNA) no sólo activa protocolos: sacude la conciencia colectiva.

Y así lo sintió el país cuando, después de doce días de haber sido reportado como desaparecido, el menor de edad Juan David García fue hallado muerto en un edificio abandonado en el barrio de Curundú. Ante este caso que estremeció al país, la ministra de Gobierno. Dinoska Montalvo admitió en declaraciones a la prensa panameña que “la Alerta Amber le falló a Juan David”.

La Alerta Amber, concebida como un mecanismo de reacción inmediata, promete movilizar recursos, medios de comunicación y ciudadanía en una carrera contra el tiempo. Pero más allá de su activación formal, ¿qué tan eficaz es este sistema en el contexto panameño?

Briceida González no sabía que su hijo Juan David estaba desaparecido. Lo supo cuando no volvió en su horario regular. Lo buscó. Lo denunció. Lo gritó. Pero nadie la escuchó. “Me decían que esperara. Que quizás regresaba solo. Pero yo sabía que algo estaba mal”, dijo.

Su testimonio no es una excepción. Es el reflejo de una falla estructural: en Panamá, la desaparición de un menor no se activaba de inmediato sin un protocolo articulado. La desaparición de una persona no está constituida en el código penal; existen delitos de privación de libertad, secuestro, abuso sexual o contra la vida. Al Ministerio Público le corresponde, después de conocido el hecho y bajo autorización de los familiares, activar la alerta en un periodo de una y máximo cuatro horas.

Sin embargo, hay otros factores que inciden en el tratamiento de desaparición: No hay acompañamiento psicológico. No hay contención institucional. Y eso, en los primeros minutos, puede costar vidas.

Desde marzo de 2025, el Ministerio Público creó una unidad especializada para personas desaparecidas. Su objetivo: sistematizar los reportes, estandarizar procedimientos y aplicar mejores prácticas. Pero aún está en fase de consolidación.

Hasta el 25 de septiembre, se habían reportado 1,024 personas desaparecidas. De ellas, 940 han sido ubicadas, 656 son NNA. Quedan 84 pendientes por encontrar: 55 adultos y 29 menores de edad. “Los menores de edad están en un ciclo constante de reporte y ubicación”, señala el fiscal, Gustavo Barragán. Pero ¿quién acompaña a las familias durante ese ciclo? ¿Quién les explica qué hacer, cómo actuar, cómo sostenerse emocionalmente?

No hay que esperar 24 o 48 horas para presentar una denuncia de persona desaparecida. Una vez se tenga información sobre un familiar que no se encuentra en las horas o tiempos que corresponde, se debe presentar la denuncia ante las oficinas de Atención Primaria del Ministerio Público. De allí se activa el caso en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y se articula la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, las oficinas regionales, Policía Nacional y el Sistema de Alerta Amber, para ubicar al menor de edad.

“La desaparición constituye un tema social, socioeconómico, sociocultural, entonces también estamos haciendo los enlaces con los entes como lo es, el Ministerio de la Mujer, el Mides, la Seniaf, para articular de qué forma se debe atacar este fenómeno. Pero eso no basta. La ausencia de una figura jurídica específica deja vacíos operativos y emocionales”, dijo Barragán.

“La desaparición de un menor activa una herida traumática”, explica el psicólogo clínico Gilberto Domingo Ramos, “desde el momento en que los padres se dan cuenta de que su hijo no está, comienza un proceso de shock, ambigüedad y parálisis emocional”.

El acompañamiento psicológico debe comenzar desde el momento en que se reporta la desaparición. No después. “La resolución del caso no elimina el trauma. Solo lo transforma. Y si no se maneja clínicamente, puede alterar por completo la dinámica familiar”.

Pero ese acompañamiento no existe. No hay protocolos claros. No hay personal suficiente. No hay presupuesto. Y eso deja a las familias solas, rotas, culpables, sin herramientas para sanar.

La madre de Juan David recuerda que en su momento se le acercó un señor, y le dijo que él era de una fundación. “No recuerdo muy bien, porque yo me descompuse totalmente. Fue la única vez que escuché que alguien me dijo, usted va a tener acompañamiento, pero de ahí más nunca supe nada”.

“Yo tengo que pagar por mis propios medios los psicólogos y bendito sea el Señor que al menos yo puedo tenerlo, yo puedo pagarlo, pero es muy triste. A esas familias que quizá no pueden, pues no esperen nada de nadie”, reiteró Briceida González, entre lágrimas.

Juan David García fue encontrado sin vida el 16 de octubre del año pasado. La madre con apoyo de los medios de comunicación, con información recabada por ella misma e intuición, trató de seguir la pista de los autores del crimen tras la desaparición del joven.

Muchos adolescentes desaparecen por conflictos familiares, manipulación emocional o vínculos con adultos en redes sociales. Pero en vez de recibir contención, son estigmatizados. “Se dice que se fue con el novio, que está en pandillas. Y se les revictimiza antes de entender lo que realmente está pasando”, advierte el psicólogo Ramos.

La falta de análisis crítico impide entender las causas profundas. ¿Por qué se van? ¿Qué les falta en casa? ¿Qué buscan afuera? Sin esa información, no hay prevención. Solo reacción.