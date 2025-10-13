La alerta de la Alerta Amber

Falta articulación. Falta presupuesto. Falta personal. Falta formación. Falta voluntad política. Falta cultura de protección. Falta entender que la desaparición de un menor no es solo un hecho policial. Es una herida social. Es una falla del sistema. Es una deuda del Estado.La Alerta Amber no es una varita mágica. Es una herramienta para ayudar a combatir un problema que parece creciente en Panamá. Herramienta que se creó desde el dolor tras el secuestro y asesinato en Estados Unidos de Amber Hagerman, una niña de 9 años. Su caso conmovió a ese país y motivó a la comunidad y a las autoridades a establecer un sistema de difusión inmediata para localizar a los menores desaparecidos. Desde entonces, el modelo se ha expandido internacionalmente como un mecanismo de reacción rápida, que moviliza medios de comunicación, fuerzas de seguridad y ciudadanía en una carrera contra el tiempo para proteger la vida de niños y adolescentes.A pesar de que la nueva ley que regula la Alerta Amber en Panamá contempla la participación activa de las empresas telefónicas en la difusión de alertas —mediante mensajes de texto y correos electrónicos a la ciudadanía—, a la fecha de esta publicación, los celulares en Panamá aún no reciben notificaciones oficiales cuando un menor de edad desaparece. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) está encargada de supervisar esta implementación. Esta ausencia limita el alcance ciudadano de la Alerta Amber y retrasa la capacidad de respuesta colectiva ante casos de menores de edad desaparecidos.En Panamá, el acompañamiento psicológico a las familias durante la desaparición de un menor no está contemplado como parte operativa del sistema. No hay equipos especializados activados en paralelo a la búsqueda, ni protocolos de atención emocional inmediata. Esta omisión refleja una falla estructural: el enfoque sigue siendo policial, sin una respuesta integral que incluya contención, orientación o seguimiento. Frente a esa carencia, es necesario ampliar la red de actores involucrados, incluyendo profesionales del área social, educativa y comunitaria, que puedan aportar desde sus espacios a la protección real de la niñez.Pero para que eso ocurra, el Estado debe articular. Debe coordinar. Debe invertir. Debe escuchar. El Ministerio Público recibió recortes a su presupuesto 2026, que afectarán proyectos como la creación de una nueva fiscalía para personas desaparecidas, informó el Fiscal Barragán. 'Que ningún niño más sufra lo que sufrió mi hijo.' Esa fue la frase que Briceida González pronunció tras la muerte de Juan David. Lo dijo frente a autoridades, sin guión, sin protocolo. No pidió justicia: la exigió. Su voz no fue parte de un comunicado institucional, pero quedó registrada como testimonio de lo que ocurre cuando el sistema no llega a tiempo.No fue una consigna. Fue una alerta. Esa que con su hijo no se activó a tiempo.