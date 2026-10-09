Sismo de magnitud 7.0 se reporta en Panamá y se siente en varios puntos del país

Un sismo preliminar de magnitud 7.0 fue reportado este viernes 9 de octubre por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, con epicentro localizado a 39 kilómetros al oeste de Tonosí.
El movimiento telúrico se registró a las 12:56 p.m., hora local, con una profundidad de 10 kilómetros, y fue percibido en varios puntos del país, según reportes ciudadanos.
El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento se mantienen en estado preliminar y podrían ser actualizados.
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