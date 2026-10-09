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Sismo de magnitud 7.0 se reporta en Panamá y se siente en varios puntos del país

Personal de GESE evacúa las instalaciones tras el sismo.
Personal de GESE evacúa las instalaciones tras el sismo. La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 09/10/2026 13:13
Un fuerte temblor con epicentro al oeste de Tonosí fue percibido en distintos puntos de Panamá.

Un sismo preliminar de magnitud 7.0 fue reportado este viernes 9 de octubre por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, con epicentro localizado a 39 kilómetros al oeste de Tonosí.

El movimiento telúrico se registró a las 12:56 p.m., hora local, con una profundidad de 10 kilómetros, y fue percibido en varios puntos del país, según reportes ciudadanos.

El Instituto de Geociencias indicó que los datos del evento se mantienen en estado preliminar y podrían ser actualizados.

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