El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, denunció este sábado que las autoridades venezolanas le habrían "impedido" la entrada al país sudamericano.

Giammattei, que asumirá el cargo este 14 de enero de 2020, desconoce al Gobierno del presidente Nicolás Maduro al tiempo que reconoce al diputado opositor Juan Guaidó como "mandatario interino" de Venezuela.

El también empresario, conversó brevemente y en exclusiva con La Estrella de Panamá sobre esta situación:

¿Por qué hizo esto?

Creo que es lo que debemos hacer todos los demócratas, es lo que debiéramos hacer todos los presidentes, ir a darle nuestro apoyo a Venezuela.

Yo le pregunto a Maduro: ¿Dónde está la democracia en Venezuela? Yo tengo todos mis papeles en regla y no me dejaron entrar. ¿Eso es democracia?"

¿ En algún momento fue mal tratado?

No me trataron ni bien, ni mal. Cuando intentamos hacer migración para entrar, guardias de la fuerzas venezolanas nos indicaron que no podíamos entrar y que íbamos a ser expulsados. Entonces nos sacaron y llevaron a las puertas de salidas de los aviones. Me hicieron bajar unas largas escaleras, porque no nos permitieron usar los ascensores, a pesar de mis limitaciones físicas.