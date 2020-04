UNICEF envía suministros a Venezuela para combatir la pandemia

Un avión con aproximadamente 90 toneladas de suministros vitales arribó hoy a Caracas, Venezuela, para el combate al Covid-19 enviado por Unicef.

El envío incluye equipos de protección personal para trabajadores de la salud de primera línea contra la pandemia, kits hospitalarios con medicamentos esenciales, equipos de higiene y saneamiento, así como kits de educación y recreación para apoyar a los menores vulnerables y a la población en mayor riesgo.

En un comunicado de prensa, la organización que vela por los derechos de la infancia, explicó que es la primera carga aérea que Unicef ha llevado al país sureño desde el comienzo del brote. Ayuda que agradeció Herve Ludovic, representante de Unicef en Venezuela. "Estamos agradecidos por el generoso apoyo de nuestros donantes humanitarios internacionales que nos ayudan a llegar a los niños y niñas venezolanos y sus familias con suministros esenciales", dijo.

Entre los insumos enviados se cuentan 110 kits básicos de emergencia para llegar a 110 mil personas; concentradores de oxígeno, camas pediátricas, y casi mil kits de equipos de protección para trabajadores de la salud que permiten identificar 28 mil pacientes sospechosos de Covid.

Muchos venezolanos regresaron a su país producto de la aparición de la pandemia en diferentes países donde habían migrado, lo que agrava la compleja situación humanitaria que vive ese país por la situación política, económica y social al mando del gobernante Nicolás Maduro.

Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) negó a Maduro $5 mil millones de la línea de crédito destinada a países en desarrollo que puso a disposición este organismo para atender la pandemia. No obstante, en el caso de Maduro, el Fondo respondió que no está e condiciones de considerar esa solicitud. "El compromiso con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del Gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en ese momento", explicó el FMI.

Desde el comienzo del brote, UNICEF ha entregado casi 700 kg de suministros médicos esenciales, así como suministros de limpieza y agua limpia a miles de personas. Se están distribuyendo materiales de Comunicación de Riesgos y Participación de la Comunidad para apoyar la prevención de la COVID-19 en sitios públicos, incluidos hospitales e instalaciones de salud primaria, y se está brindando apoyo a los socios nacionales que participan en el programa nacional de educación a distancia.