ONU alerta sobre intentos de fraude para vender en México vacunas contra covid-19

El sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó este martes que en México hay personas que se hacen pasar por funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofreciendo venta de vacunas contra la enfermedad del nuevo coronavirus (covid-19) y enviando inclusive supuestos contratos para formalizar la transacción.

"Desde el Sistema de las Naciones Unidas en México aclaramos que esto es un fraude (...) Ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ni ninguna otra agencia de la ONU venden vacunas contra la covid-19", expuso en un comunicado el organismo internacional.

Por ello, pidió a las personas, empresas e instituciones que estén atentas y que no se dejen engañar, que no proporcionen sus datos y que no realicen pagos solicitados a nombre de OPS/OMS ni de ninguna otra agencia de la ONU con la finalidad de adquirir vacunas.

Asimismo recordó que las vacunas contra el nuevo coronavirus en México "sólo están disponibles a través de los programas de vacunación del Gobierno" mexicano.

La Secretaría de Salud de México informó este martes que se ha registrado en el país desde febrero del año pasado más de dos millones de casos confirmados de la covid-19, incluidos 181.809 fallecidos.