Intacto el apoyo de EE.UU. a la causa libertaria de Venezuela

Resaltamos lo expresado vía Twitter por Antony Blinken, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien señaló: “hablé con Guaidó para reiterar el apoyo de EE.UU. al pueblo venezolano en su búsqueda por restaurar la libertad, la democracia y la prosperidad de su país”. El apoyo del Gobierno estadounidense también se extiende a toda la Asamblea Nacional elegida en 2015.

Agradecemos una vez más a la administración de Joe Biden por el respaldo irrestricto que mantiene a la causa libertaria venezolana que lidera el presidente interino, Juan Guaidó.

Por su parte, el presidente Guaidó también resaltó que conversaron sobre “la importancia del respaldo internacional para enfrentar a Maduro y a los regímenes autoritarios: Los venezolanos resistimos a una dictadura y luchamos para lograr elecciones libres y justas. El apoyo del mundo libre es clave para lograrlas”, dijo.

En clara alusión a la cooperación estadounidense destacamos que trabajando en conjunto lograremos rescatar a Venezuela, regresarle su libertad, su democracia y ayudar a los millones de migrantes que arriesgan hasta su vida por tener una mejor calidad de vida, como lo vemos claramente en los miles de testimonios de los sobrevivientes venezolanos del paso más peligroso en ruta, que es el tapón de Darién.

Pero las señales del claro respaldo estadounidense no solo llegan hasta este encuentro Blinken-Guaidó, pues el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, también confirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela no van a recibir invitaciones para la Cumbre de las Américas –a celebrarse en Los Ángeles–, ya que estos países no respetan la Carta Democrática del Hemisferio, y son antidemocráticos.

La Cumbre de las Américas estará centrada en la defensa de la democracia y los DDHH, así como la migración irregular en el continente.

El espaldarazo del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden se mantiene intacto, así como nuestra lucha que continuamos librando desde el gobierno interino dentro y fuera de nuestras fronteras, porque los venezolanos de bien somos más y estamos decididos a recuperar nuestro país, ¡a reconstruirlo para hacerlo el mejor del mundo con las puertas abiertas para todos!

Representante de la Asamblea de Venezuela en Panamá