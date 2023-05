Joe Biden, una reelección complicada

Joe Biden, presidente estadounidense, quien aspira a la reelección. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS / POOL

El mandatario estadounidense, Joe Biden, quien a sus 80 años es el presidente de mayor edad en ocupar la silla presidencial del gigante estadounidense, anunció la semana pasada que buscará la reelección en el cargo, con el objetivo de que Donald Trump no llegue por segunda ocasión al salón oval.

Se trata de un anuncio que llega cuando el gobernante demócrata registra el porcentaje más bajo de popularidad desde que está en el cargo, 37% según evidencia una encuesta publicada por la empresa de análisis especializada Gallup, esta semana.

La encuesta, que fue realizada del 3 al 25 de abril, finalizó el día en que el presidente confirmó sus aspiraciones electorales y marca una caída de tres puntos desde marzo, y cinco puntos desde febrero, en la popularidad de Biden.

A estos datos hay que agregarle que cerca del 73% de los electores estadounidenses y el 51% de los votantes demócratas, no ven con buenos ojos que el actual inquilino de la Casa Blanca haya consolidado su búsqueda de la reelección, revela una encuesta desarrollada por NBC News y la agencia AP.

Estos datos no sorprenden al analista político Richard Morales, quien explicó a La Estrella de Panamá que el rechazo que genera Biden en el electorado del país norteamericano se debe tanto a la edad avanzada que tiene, como a la situación económica que vive EE.UU.

“Biden tiene una edad avanzada, con un notable desgaste físico, lo que ha propiciado obstáculos en el desempeño de su cargo”, menciona.

A esto hay que sumarle la delicada situación económica por la que atraviesa Estados Unidos. Datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, publicados a mediados de abril, plantean que la inflación interanual con relación al mes de marzo subió un 5%, un porcentaje que, según el Banco Central, era esperado por los consumidores a finales de año, pero que se adelantó ocho meses.

Estos datos arrojan dudas sobre las posibilidades que tiene el actual inquilino de la Casa Blanca, para reelegirse. “Biden carga con el lastre de su gestión y si el país entra en una recesión económica, esto podría terminar favoreciendo a Donald Trump”, detalla el también economista.

Pese a esto, Morales considera que en un escenario hipotético en que Joe Biden se enfrente a Donald Trump, en las próximas elecciones, el mandatario demócrata tiene las de ganar. “Biden es el actual presidente y eso tiende a representar una enorme ventaja a lo interno del Partido Demócrata, lo que hace muy probable que no enfrente a otros candidatos con opciones de triunfo dentro de su partido”, relata el analista.

“Lo único que puede impedir que corra es que sufra algún tipo de desgaste físico o mental, producto de su avanzada edad”, anexa.

Lo que le da la ventaja a Biden sobre Trump, si el escenario se mantiene como esta actualmente, es que a criterio del economista, “sigue contando con un mayor apoyo dentro del electorado”, lo que se refleja en que durante las pasadas elecciones el demócrata derrotó al republicano tanto en el voto popular, como en el electoral.

Otro elemento que hay que considerar es el desgaste “importante” que sufrió la imagen de Trump, durante los últimos años, con situaciones como el asalto al Capitolio estadounidense, el no reconocimiento público de la derrota en 2020 y las investigaciones que tiene abiertas en su contra.

“Trump está debilitado y carga con todo el lastre de su gestión”, plantea Morales, quien considera que el expresidente está perdiendo aliados en el Partido Republicano.

Esto no significa que el impulsor del movimiento Make America Great Again no tenga ninguna opción de ganar en 2024, pues las mismas investigaciones que tiene en su contra pueden generar que se establezca un aura de mártir, en torno a su figura.

“Los juicios que está enfrentando Trump pueden ocasionar que él termine generando simpatía en el electorado, pues la población puede llegar a percibir que lo que está atravesando el exmandatario es injusto”, plantea el analista, quien piensa que si Trump es capaz de utilizar la narrativa de ser un “perseguido político por el establishment”, tiene opciones de mejorar su imagen.