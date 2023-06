La Fiscalía investiga una posible financiación irregular de la campaña presidencial de Petro

La Fiscalía colombiana informó este viernes que investiga si hubo una posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente colombiano, Gustavo Petro, en 2022.

La investigación, dijo la Fiscalía en un comunicado, "está enfocada a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego".

"Aquí se establecerán posibles responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y demás que se puedan tipificar", agregó la información.

La Fiscalía explicó que la línea de investigación está a cargo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con la que tratará de establecer si es cierto que hubo dinero ilegal en la campaña.

"En ese sentido, se articularán las capacidades y, de acuerdo con sus competencias, los fiscales dirigirán sus actuaciones hacia personas aforadas y no aforadas", concluye el documento.

La posición de la Fiscalía se conoce luego de la revelación de los audios en los cuales el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti habló de supuesta irregularidades en la financiación de la campaña de Petro, en la cual fue uno de sus altos directivos en la costa Atlánica.

Ya despojado de su cargo diplomático, Benedetti dijo en audios enviados a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, que merecía mejor trato del Gobierno porque él gestionó 15.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares) y dice que si cuenta quienes financiaron la campaña de Petro en la costa atlántica, acabarán todos presos.

"No es mamando gallo (broma), no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos", le dice en una de las grabaciones publicadas por la revista Semana.

Petro ha rechazado que eso haya ocurrido en su Gobierno y el pasado domingo aseguró que "ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se han manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad".

En esa dirección, el exgerente de la campaña de Petro a la Presidencia, Ricardo Roa, aseguró ayer que "jamás" se recibieron aportes o donaciones directas o gestionadas por el exembajador Benedetti.

"Sí hubo intentos importantes de reuniones con empresarios, pero en ningún momento se habló de hacer aportes. Tampoco ninguna de esas reuniones fue llevada a cabo", dijo Roa en declaraciones a los medios.