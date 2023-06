Prensa de Guatemala: 'Estamos a las puertas de una dictadura'

El periodista y fundador de 'elPeriódico', José Rubén Zamora EFE/ Esteban Biba

En medio de la polémica que ha generado la condena del fundador del diario guatemalteco, elPeriódico, José Zamora, por supuesto lavado de dinero, múltiples periodistas de la nación centroamericana denuncian acoso, persecución e intimidación por parte del Ejecutivo. La Estrella de Panamá conversó con Francisco Rodríguez, director del medio guatemalteco Plaza Pública y Byron Barrera, presidente de la Asociación de Prensa de Guatemala (APG), para conocer en detalle la situación que padecen los periodistas.

“Estamos en un contexto muy hostil. La condena de Zamora es la cara más visible de lo que hemos estado viviendo como periodistas en Guatemala”, asegura Rodríguez, quien considera que su nación está atravesando por un “retroceso democrático muy fuerte”, pues el Ejecutivo “ha logrado controlar todas las instituciones que sirven de contrapeso”.

Zamora, quien estaba siendo investigado por chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero, fue condenado a seis años de cárcel inconmutables el pasado miércoles por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal guatemalteco, luego de que fuese absuelto de los dos primeros cargos, por los cuales el Ministerio Público, pedía una condena de 40 años.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Archivo | La Estrella de Panamá

El polémico juicio fue acusado de múltiples irregularidades durante el proceso, llegando al punto de que Brian A. Nichols, responsable del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica, pidió mediante su cuenta de Twitter que se “respetara el debido proceso”, y múltiples agrupaciones de periodistas denunciaron que la investigación estaba siendo arbitraria.

El 29 de julio de 2022, las autoridades guatemaltecas arrestaron a Zamora y lo encarcelaron en una prisión de la ciudad de Guatemala, durante cinco días, luego de que el periodista lanzara graves acusaciones de corrupción contra el presidente Alejandro Giammattei y su círculo cercano.

“ElPeriódico era incómodo” plantea Rodríguez, quien menciona que el diario fue pieza fundamental para denunciar la corrupción.

Este sentir es compartido por Byron Barrera, presidente de la APG, quien dijo a este medio que elPeriódico “se enfocó mucho en la investigación periodística, en un país inundado de corrupción, lo que permitió crear un espacio para la denuncia”.

Periodistas y fotógrafos rodean a José Rubén Zamora luego de conocerse su condena. EFE | Esteban Biba

El diario, que fue clausurado el 15 de mayo de 2023, ayudó a destapar múltiples escándalos del gobierno de Giammattei, como la compra millonaria de vacunas rusas Sputnik V, que estuvo llena de irregularidades, así como el soborno que el mandatario presuntamente recibió de empresario rusos, mediante un maletín con dinero en efectivo, a cambio de una concesión.

“Eso provocó que José Rubén se hiciera de muchos enemigos y eso se ve en la condena, la cual es una venganza política”, asegura Barrera.

A criterio del presidente de la APG, el Ejecutivo ha “utilizado” al Ministerio Público para llevar adelante este proceso con tal de “mantenerlo encarcelado y utilizarlo como un ejemplo contra todo periodista o toda persona que combata la corrupción en Guatemala”.

Según Rodríguez, esta condena “es un mensaje para decirles a los periodistas que no persigan a las mafias del poder”.

Este mensaje es compartido por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (Udefagua), la Sociedad Intermericana de Prensa, el Departamento de Estado de EE.UU. y la Red Rompe el miedo Guatemala, quienes también criticaron la sentencia.

Días antes de conocerse el veredicto, el hijo de Zamora compareció ante los medios de comunicación para asegurar que su padre es un “perseguido político”, pues “el caso es totalmente fabricado” y estuvo “plagado de ilegalidades”.

“El periódico de mi papá logró exponer que el gobierno es sumamente corrupto”, esto ocasionó que el diario pasase por un “cerco fiscal” que terminó por espantar a los anunciantes, impulsar el despido de empleados y finalmente cerrar sus puertas con una edición titulada “Hasta siempre”.

El pasado 31 de mayo, Allan Tánchez, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó al gerente de Aldea Global S.A., casa editorial del periódico de Zamora, entregar una serie de publicaciones periodísticas que hizo elPeriódico y que eran adversas al oficialismo, en un plazo de tres días.

El impacto de la condena

Un informe publicado por la APG, a finales de 2022, bajo el nombre de 'Terrorismo judicial acecha la prensa” evidencia que en 2022 Guatemala registró 105 ataques a la libertad de prensa y 389 agresiones en lo que va del gobierno.

“El actual gobierno continúa promoviendo una política de terror, persecución y criminalización en contra de actores incómodos y voces críticas a su administración, así como de sus aliados políticos. Dentro de este grupo destacan periodistas y medios de comunicación, pero también operadores de justicia, defensores de derechos humanos, estudiantes, ciudadanos y, en menor medida, políticos de oposición”, planteo la APG en un comunicado.

Aun así, Barrera considera que esta no es la peor época que ha vivido el periodismo guatemalteco. “El clima de la libertad de expresión ha sido peor en otros tiempos. En años anteriores tuvimos asesinatos, secuestros, exilios de periodistas y atentados con bombas en los medios”, rememora el escritor, quien asegura que antes la situación era tan crítica que llegaron a considerar que sería una “mejora democrática” tener presos políticos, en lugar de muertos.

Este punto no es compartido por Rodríguez, quien piensa que dado que hay periodistas considerando exiliarse, no se puede decir que la realidad no sea igual de preocupante a la de años anteriores. “No solo nosotros, todos los periodistas tienen miedo de lo que les pueda pasar”, asegura el director de Plaza Pública.

“Estamos enfrentando un régimen dictatorial solapado, en el que tuercen las leyes para usarlas en contra de los comunicadores”, considera el periodista, quien piensa que el Ejecutivo intenta hacer ver al periodismo como una “estructura criminal organizada”.

“Vivimos en una falsa democracia, que utiliza la máscara de la legalidad para justificar lo que hace. Estamos perdiendo nuestros avances democráticos y ya hay personas huyendo del país, es la fase previa a la consolidación de cualquier dictadura”, augura el comunicador.

El futuro de los periodistas

“Yo hablo con mis colegas y con otros directores de medios y me comentan que ni siquiera después de la guerra civil se sentían tan amenazados, y cuando oyes esos comentarios en todos los periodistas, te das cuenta del miedo que sentimos, porque no tenemos certeza de nada”, denuncia Rodríguez, quien comenta que ya hay investigaciones abiertas contra periodistas que cubrieron el caso de Zamora.

“Esos diálogos los mantengo con periodistas que están en la capital... en los departamentos los matan”, detalla.

Aun así, el líder de Plaza Pública asegura que esta ha unificado al gremio, que está colaborando mucho entre sí. “No nos rendiremos y seguiremos avanzando, eso sí, tenemos que analizar mucho los riesgos del trabajo”, concluye Rodríguez.