Puerto Barú presenta denuncia contra grupos ambientalistas; las organizaciones responden

Joana Ábrego, gerente legal del CIAM, expresó que esperan acceder al documento oficial de la demanda para conocer en qué puntos su organización ha emitido información falsa. 'Utilizamos los mismos datos en los expedientes de evaluación de impacto ambiental y el producto de nuestros propios análisis técnicos para advertir a la población de los riesgos de este proyecto y por eso queremos revisar a qué se refiere con esa información', dijo.El CIAM solicitó a la CSJ que declarara la nulidad del estudio de impacto ambiental porque 'viola la legislación ambiental'.'No consideraron el impacto que este proyecto va a tener en un área sensible en nuestro país que contiene el 25 % de los manglares de todo Panamá, no se han seguido los procedimientos adecuados, incluyendo el hecho de que la autoridad antes de tomar la decisión no ponderó los comentarios que fueron recibidos durante la consulta pública, que es un factor muy importante para garantizar que se toman decisiones sobre la viabilidad de los proyectos', afirmó Ábrego en una entrevista con La Estrella de Panamá.La gerente legal del CIAM se refirió a las declaraciones de la empresa que gestiona Puerto Barú, que afirmaban el aval del proyecto a raíz del rechazo de la CSJ a la suspensión provisional del estudio, recalcando que aquello no era cierto y que la CSJ seguía 'evaluando la legalidad del estudio ambiental'.'Tienen una resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental, pero esto no quiere decir que la sociedad civil no pueda cuestionar si esto fue aprobado conforme a la normativa. Esto es un derecho de cualquier ciudadano que considere que ha sido infringida la legislación ambiental y que necesita actuar para defender a la naturaleza, sobre todo en un país que desde 2022 tiene una ley que protege los derechos de la naturaleza', dijo.'Es algo característico de cualquier país democrático y es lo que ha hecho nuestra organización en defensa de la naturaleza y otras organizaciones, porque no somos la única', explicó Ábrego.