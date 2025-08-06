Puerto Barú presenta denuncia contra grupos ambientalistas; las organizaciones responden

El abogado José María Castillo, en representación de la sociedad Ocean Pacific Financial, que gestiona el proyecto Puerto Barú en la provincia de Chiriquí, presentó este miércoles 6 de agosto dos querellas penales contra el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y Adopta Bosque Panamá, por los supuestos delitos de calumnia, injuria y delitos contra la economía.

“Ellos han estado lanzando una gran cantidad de inexactitudes técnicas contra nuestros representados [Puerto Barú], a fin de desvirtuar el proyecto, el cual ha cumplido con todos los requerimientos de más de diez oficinas públicas, entre ellos el Ministerio de Ambiente, y tiene su estudio de impacto ambiental”, detalló el abogado.

El 5 de septiembre de 2024, seis organizaciones ambientales presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se declarara nulo el estudio de impacto ambiental del proyecto Puerto Barú en David, aprobado en la Resolución DEIA-IA-0003-24 del 16 de enero de 2024, alegando que se trataba de un acuerdo “ilegal”.

Sin embargo, la CSJ negó la suspensión provisional del estudio y, por tanto, este plan ambiental que permite la construcción del Puerto Barú siguió vigente, un hecho al que el abogado hizo alusión. Comentó que los recursos legales de dichas organizaciones habían sido rechazados y, pese a esto, siguieron “lanzando diatribas”.

“Este ataque entra en delito contra la economía. Se lanzan rumores que repercuten a nivel internacional y afectan el financiamiento. Este es un proyecto de varios cientos de millones de dólares. Afecta a los inversionistas, a la confianza y la imagen del país para nuevas inversiones”, expresó Caballero.

El proyecto Puerto Barú en Chiriquí contempla una inversión de $250 millones, con una planificación a largo plazo en fases que se extienden por 20 años, respondiendo a una visión de un complejo portuario multipropósito que despertó las preocupaciones de grupos ambientalistas sobre el daño a los manglares y a las especies marinas.