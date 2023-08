Ingrid Picado: 'El presupuesto militar se invirtió en educación'

Ingrid Picado Monge, embajadora de la República de Costa Rica en Panamá Roberto Barrios/ La Estrella de Panamá

“Tener sentido común, saber estar y saber muchas veces guardar silencio”, son algunas de las características que considera la llevaron a ocupar el cargo que hoy ejerce. Ingrid Picado Monge, embajadora de la República de Costa Rica en Panamá, asegura que al ser países limítrofes, Costa Rica y Panamá son pueblos que comparten valores y costumbres, lo cual los hace tener una sólida y fraterna relación. En entrevista con La Estrella de Panamá, Picado plantea la estrategia que el Gobierno costarricense ha implementado en el sector económico, el cual ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos 25 años (Banco Mundial). La embajadora, con 25 años de laborar en Cancillería y 22 de carrera diplomática, resalta el desarrollo de infraestructuras en Panamá y elogia el espíritu alegre del panameño.

Según el Banco Mundial, Costa Rica es considerado un país de ingreso medio alto y experimentó un crecimiento económico sostenido en las últimas cuatro décadas. ¿Cuál es la estrategia del gobierno en el sector económico?

A Dios gracias somos un país sin ejército, desde el año 1948 se abolió y el presupuesto que estaba destinado a esa parte militar, por así decirlo, se invirtió en educación. Como decimos en Costa Rica, nuestro ejército es de profesores, maestros. La educación hace una diferencia, hay mayor capital humano preparado, muchas empresas tienen esa seguridad de que llegan y tal vez invierten menos tiempo que en otros países en el entrenamiento del personal. Tienen esa garantía de que en Costa Rica la mayoría habla inglés, tiene un buen trato, eso les facilita. Yo creo que por eso muchas empresas extranjeras se establecen en Costa Rica, aparte de que tenemos una de las democracias puras, por así decirlo, de la región más longeva, eso les da seguridad jurídica a las empresas.

El turismo tiene un papel relevante en la economía...

Es un tema en el que Panamá a veces nos ha pedido colaboración. Costa Rica se vende como un destino turístico fuerte, reconocido internacionalmente, creo que es por el valor que le damos a la naturaleza, a la preservación, a nuestras áreas protegidas, al reciclaje. Vamos muy encaminados a ser ese país carbono cero preferiblemente; también hacemos nuestra parte con los bosques, con la biodiversidad, el rescatar fauna, flora, somos como un pulmoncito en el planeta que tratamos de preservar para las siguientes generaciones. El turismo rural lo desarrollamos. Aquí hay zonas rurales preciosas, pero falta a veces ese poquito de desarrollo, como a nosotros en la parte de cruceros, área en la que Panamá tienen una expertise superior a nosotros.

Izquierda, derecha, capitalismo, socialismo, ¿cuál considera es el modelo político y económico que beneficia al pueblo?

El modelo que tenga mejor repartición, mejores garantías a la sociedad, es el que va a triunfar, sea de izquierda, derecha, centro, lo que quiera, siempre y cuando el pueblo esté contento. Darle el valor al ser humano como tal, si yo soy bueno en esto, O.K. valórenme como tal. A veces eso es lo que pasa, que mucha gente es profesional, pero en ocasiones no tiene las oportunidades, ahí es donde hay descontento social. Yo creo que cuando uno puede tenerle a la población una estabilidad, que usted tenga su trabajo, su salario, que usted puede crecer poquito a poco... eso beneficia al pueblo. La seguridad social, salud..., porque hay gente que no tiene acceso a la salud, son condiciones que un país requiere para que su población esté bien.

Hablemos de migración. ¿Cuándo un país debe cerrar las fronteras?

Un país debe buscar soluciones conjuntas para hacer de la migración un tema mejor abordado, ya que a mi parecer el ser humano ha migrado desde su existencia. Nuestros países requieren de un mayor apoyo de los organismos internacionales y de los países desarrollados que nos permitan atender a la población migrante.

¿A qué se le pueden atribuir los últimos movimientos de migración en América?

A la crisis económica, al desempleo y a la inseguridad, producto del narcotráfico, que afectan a nuestra región. Actualmente se han empezado a ver casos de migración por el cambio climático.

Los escándalos sobre corrupción no tienen fin. ¿Es inmortal la corrupción?

Espero que no, deseo que se logre erradicar y volver a la honorabilidad de las personas.

¿Cuál considera la mejor arma contra la corrupción?

Generar mayor conciencia en el sector público y privado de que los recursos públicos son de todos y solo deben ser usados para fines comunes. Para mí, la mejor arma siempre será la educación.

¿Cómo se ve Panamá desde afuera?

Como un país alegre que se caracteriza por vivir con gran entusiasmo sus celebraciones patrias, sus carnavales y sus fiestas tradicionales en el interior como el Festival de las Mil Polleras, por mencionar alguno.

Su primera impresión del país.

La gran ciudad que es la capital, primer lugar al que llegué.

¿Lo que más le ha llamado la atención de Panamá?

Su desarrollo en infraestructura, ya que acá están en constante construcción de puentes, carreteras, edificios y líneas de metro, todo al mismo tiempo. En infraestructura ustedes nos llevan años luz. Por otro lado, la gran conectividad marítima y aérea con la que cuenta, convirtiéndolo en el hub de las Américas. Me llama la atención que me decían 'Panamá, tan caliente' y perdona, pero es donde más frío paso por los aires acondicionados (risas). Al cine hay que ir con chaqueta, bufanda..., no se le ocurra ir con sandalias, es muy frío, eso me llama mucho la atención. En Costa Rica tenemos una temperatura entre 18 grados y 25 grados, por lo general todo el año, no tenemos aire acondicionado ni calefacción.

¿Qué expresión cultural panameña le gusta?

Sus trajes típicos –la pollera y el sombrero pintao– han sido la expresión cultural que más me ha gustado, porque en los distintos eventos en que he participado he visto a los panameños vestirlos con gran entusiasmo y respeto por sus tradiciones. Particularmente, en mi caso me ha gustado tanto que este año tuve el honor de vestir una pollera picarona en las pasadas fiestas del “Toro guapo de Antón” y con ello conocer de primera mano el tiempo que debe invertir una panameña para lucir dicho traje.

¿Cuál es la población costarricense en Panamá?

No tenemos ese dato, está entre 5.000 y 8.000. El costarricense muchas veces no necesita ir al consulado, si no realiza ningún trámite no tenemos cómo captar los datos y saber un promedio. Tenemos un padrón electoral de 1.051 ticos que votan acá en Panamá para las elecciones, y en David (Chiriquí) tenemos otro grupo.

¿Qué identifica al pueblo costarricense?

Cuando uno dice que es de Costa Rica, lo que inmediatamente se piensa es “Pura vida”, eso es en todos lados. Es una frase que se usa mucho en Costa Rica, por ejemplo, ¿cómo está la comida? pura vida. ¿Qué tal tu día? pura vida... la frase la puedes usar en todo, para alegría, tristeza, fiestas ... en todo. El costarricense es gente alegre, servicial, que se identifica como persona trabajadora.

Característica que tiene para ocupar el cargo de embajadora.

Particularmente una trayectoria o experiencia en el quehacer diplomático, el cual le otorga a uno como profesional conocimientos y una forma de abordar diversas temáticas de manera hábil y sutil, ya que un embajador o embajadora se encarga de mantener –y a la vez fortalecer– las buenas relaciones internacionales entre el país y el Estado receptor.

Lo mejor y lo no tan bueno de la diplomacia.

Lo mejor es la oportunidad de conocer países e interactuar con gente de todo tipo. Lo malo sería el desarraigo familiar al que estamos expuestos.

¿Cuál le gustaría que sea su legado?

Que me recuerden como una persona alegre, comprometida y sobre todo con ganas de compartir y aprender de cada país.