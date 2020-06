Primer ministro británico anuncia "burbuja de apoyo" para quienes viven solos

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció hoy que los adultos que viven solos en Inglaterra podrán formar una "burbuja de apoyo" con los habitantes de otra única casa, como parte de los más recientes esfuerzos del gobierno para abordar los desafíos surgidos durante el confinamiento por el coronavirus.

A partir del sábado, las casas de Inglaterra en las que viva un solo adulto, incluyendo a padres solteros con hijos menores de 18 años, podrán formar las llamadas "burbujas de apoyo" con otra familia de cualquier tamaño, lo que significa que podrán visitar las respectivas casas, señaló Johnson.

En la rueda de prensa de hoy en Downing Street, Johnson dijo que las medidas son una "intervención específica" encaminada a ayudar a quienes viven solos.

"Todavía hay demasiadas personas, en particular las que viven solas, que se sienten solas y están batallando", dijo. Pero Johnson también dijo que la "burbuja de apoyo" no es para las personas que no califican para empezar a reunirse dentro de las casas de otras personas, "porque eso sigue estando en contra de la ley".

Además, el primer ministro también confirmó que los zoológicos y las atracciones al aire libre en Inglaterra podrán reabrir desde el lunes, pero deberán seguir las reglas de distanciamiento social.

Otros 245 pacientes con COVID-19 fallecieron hasta el martes por la tarde, lo que eleva a 41.128 el total de muertes por coronavirus en el país, indicó hoy el Departamento de Salud y Asistencia Social de Reino Unido.

Las cifras incluyen las muertes en todos los sitios como hospitales, asilos y la comunidad en general.