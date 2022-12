Un cuarto para ocho personas, así vive la clase obrera en Catar

En Catar habitan unas 3 millones de personas, de los cuales, solo 400 mil son nacionales Captura del video de Luisito Comunica

Moscas, baños sucios, ratas muertas, cestos atiborrados de basura, cuartos y cocinas compartidas… lo que se ve en los campamentos de la clase obrera de Catar, habitados por migrantes de Bangladesh, Nepal e India.

Edificios comunales de tres pisos albergan a los millones de migrantes que trabajan para la industria de la construcción en Catar, incluyendo a los que trabajaron en la construcción de los estadios para la Copa del Mundo y que ahora lo siguen haciendo, pero en restaurantes, transporte y otras áreas.

En Catar habitan unas 3 millones de personas, de los cuales, solo 400 mil, aproximadamente, son nacionales. El comunicador social y creador de contenido para Youtube, Luis Villar —conocido como Luisito Comunica— se trasladó hasta la zona industrial del país donde se encuentran los campamentos de trabajo.

El youtuber muestra cómo en un solo cuarto viven entre cuatro y diez personas. Además, explica que el salario mínimo estipulado en Catar es de 1,000 reales al mes, (unos 300 dólares), más 300 reales para vivienda, “las compañías se pueden ahorrar este dinero para renta si ellos son quienes dan la vivienda, esto es lo que sucede, las empresas ahorran pagando mucho menos dinero en alquilar complejos como estos”.

Interior de uno de los campamentos de trabajo Captura del video de Luisito Comunica

Refrigeradores que no funcionan, cuartos con ocho camas, baldes con agua para asearse —las regaderas no funcionan— una cocina colectiva en la que el aseo no es la prioridad, y por lo que se ve, tampoco lo es en los baños.

Dentro del complejo hay tiendas que venden productos de primera necesidad. También, “tienen su zona para rezo, es una pequeña mezquita, el gran porcentaje de las personas que vienen aquí son musulmanes y aquí pueden rezar”, describe Luisito mientras muestra una sala con varias alfombras en el suelo.

El comunicador obtuvo varias versiones de los trabajadores, algunos contaron que habían sido engañados por las empresas que los llevaron al país y otros dijeron que su experiencia había sido más satisfactoria.

“Así como hemos conocido y hablado con algunas personas que nos cuentan historias muy feas de empresas que los invitan, entonces cuando vienen les retienen los papeles, luego tienen que pagar cantidades grandes de dinero y algunos no están trabajando. Pero, también, platicamos con varias personas cuyas historias han sido diferentes, llevan diez años aquí y dicen que todo ha sido muy justo, incluso cuando fue la época fuerte de covid, no les dejaron de pagar. Dicen que no estarían igual en su país”, contó el comunicador.

Vista del estadio Al Janoub en Al Wakrah, Catar Archivo

Polémica tras construcción de los estadios

El pasado mes de noviembre, el diario británico The Guardian, reveló que al menos “6.500 trabajadores” que estuvieron involucrados en la construcción de los estadios para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, perdieron la vida desde que empezaron los proyectos, es decir, desde 2010.

El jefe ejecutivo del comité que organizó el Mundial, Nasser Al-Khatel, afirmó a la cadena televisiva CNN que: “El número de víctimas mortales en los estadios de la Copa Mundial que están relacionadas con el trabajo son tres. Hay algo más de 30 víctimas mortales que no están relacionadas con el trabajo... esto es algo que debe quedar absolutamente claro”.

Tras las declaraciones del jefe ejecutivo, Al-Khatel, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguró que “existen varios huecos” en la versión proporcionada por Al-Khatel, por lo que elaboró un informe donde citan incongruencias y faltas que supuestamente cometió el Gobierno catarí.

Según el reporte, solo en 2020 perdieron la vida 50 trabajadores luego de sufrir “lesiones ocupacionales fatales”. En este mismo sentido, más de “37.000 personas que estuvieron en las construcciones sufrieron uno o más accidentes de leves a moderados”.