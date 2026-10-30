Gordito del Zodíaco: todo lo que debes saber del sorteo de este viernes 30 de octubre

El billete tiene un costo de B/.2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas. El sorteo se desarrollará en su horario habitual, según informó la entidad.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este viernes 30 de octubre el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente al signo Libra, una de las oportunidades para los compradores de lotería de optar por un premio mayor de B/.1,004,000.00, con serie y folio completo.

El Gordito del Zodíaco se realiza el último viernes de cada mes y se caracteriza por presentar un signo zodiacal diferente en cada edición. Además del premio mayor, contempla premios secundarios y reembolsos.

La Lotería Nacional recomienda a los compradores conservar sus billetes en buen estado para facilitar su validación en caso de resultar ganadores.

Los premios del Miercolito, Dominical y Gordito del Zodíaco podrán cobrarse hasta las 4:30 p.m. del mismo día del sorteo. Los ganadores del primero, segundo o tercer premio podrán acudir a las oficinas habilitadas de la institución en todas las provincias para hacer efectivo el pago de sus chances y billetes.