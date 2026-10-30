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Gordito del Zodíaco: todo lo que debes saber del sorteo de este viernes 30 de octubre

La Lotería Nacional de Beneficiencia realizará el sorteo del Gordito del Zodíaco este viernes 30 de octubre.
La Lotería Nacional de Beneficiencia realizará el sorteo del Gordito del Zodíaco este viernes 30 de octubre. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/10/2026 08:15
Por B/.2.00, los compradores podrán participar este viernes en el Gordito del Zodíaco correspondiente al signo Libra.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este viernes 30 de octubre el sorteo del Gordito del Zodíaco correspondiente al signo Libra, una de las oportunidades para los compradores de lotería de optar por un premio mayor de B/.1,004,000.00, con serie y folio completo.

El billete tiene un costo de B/.2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas. El sorteo se desarrollará en su horario habitual, según informó la entidad.

El Gordito del Zodíaco de Libra tiene premio de B/.1,004,000
El Gordito del Zodíaco de Libra tiene premio de B/.1,004,000 @lnbpma

El Gordito del Zodíaco se realiza el último viernes de cada mes y se caracteriza por presentar un signo zodiacal diferente en cada edición. Además del premio mayor, contempla premios secundarios y reembolsos.

La Lotería Nacional recomienda a los compradores conservar sus billetes en buen estado para facilitar su validación en caso de resultar ganadores.

Los premios del Miercolito, Dominical y Gordito del Zodíaco podrán cobrarse hasta las 4:30 p.m. del mismo día del sorteo. Los ganadores del primero, segundo o tercer premio podrán acudir a las oficinas habilitadas de la institución en todas las provincias para hacer efectivo el pago de sus chances y billetes.

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