Diciembre es sinónimo de reunión, fiesta, junte y celebración. Es una convocatoria de seres queridos que se encuentran para abrazarse y agasajarse, pero el agasajo no está completo si no hay pernil, tamales y ron ponche para brindar. Tampoco pueden faltar el arroz con guandú, el pavo y la ensalada de papa. La mesa se viste de gala cuando llega la Navidad.

Elena Hernández:

Lo que más me gusta preparar es el tamal de olla; lo hago con masa de maíz y sofrito tradicional; le agrego unas costillas de cerdo que cocino por varias horas y quedan suavecitas. Cada año incorporo algo diferente para mejorar mi receta. Y lo que más me gusta comer es el pernil, porque me recuerda a mi papá. Él siempre lo pellizcaba cuando salía del horno, como buen cubano que era. Ahora mis hermanos lo preparan, siempre lo hacemos al estilo cubano con naranja agria, bastante ajo, orégano y sal. Lo marinamos por dos o tres días, a veces lo hacemos en el ahumador. Lo que más me gusta de la Navidad es la comida, no hay duda.