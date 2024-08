Pero el streamer no frena ahí. Ha publicado seis libros que le dan a su audiencia una visión profunda de su mundo y los personajes de Minecraft que ha creado. “Es una forma de impulsar la lectura y entretener”, dijo. Actualmente se encuentra estudiando en la universidad y graduarse como diseñador gráfico ya que “esto me ayuda con mi trabajo y debo seguir aprendiendo”, reflexionó.

Inició un canal de YouTube en el 2013. ¿Cómo fue ese proceso?

Desde pequeño sueño con hacer mi propio videojuego ya que siempre me han gustado. Cuando descubrí Minecraft me llamó mucho la atención porque puedes hacer lo que quieras. Es un mundo tan infinito y creativo que podías crear un videojuego o lo que desees dentro de él. Existen programaciones sencillas con las que puedes crear escenarios y muchas otras cosas y comencé mi canal con videos que enseñaban a mis seguidores cómo manejar el mundo de Minecraft. De ahí me abrí a otros nichos donde veía interés.

Dentro de su canal pasó de solo crear videos de cómo manejar Minecraft a crear historias que enseñen sobre el mundo. ¿Cómo lo logra?

Siempre he tenido dudas sobre lo que nos rodea y las cosas que pasan a diario. Por eso cree una serie llamada “Explicado en Minecraft” donde tomó sucesos de la vida real o temas de interés y creo el escenario en la plataforma. Esto indirectamente me permite a mi entender también las cosas que me generan dudas. He hecho videos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, la tragedia de los Andes, el disparo a Donald Trump, cómo entender la bolsa de valores y mucho más.

Esto ayuda a los jóvenes a aprender sobre temas que consideren complicados como la economía, pero de una forma divertida.