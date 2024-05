Fonseca: ‘La música latina debe ofrecer sus géneros, ritmos y raíces a todo aquel que quiera escuchar’

El cantautor colombiano, Fonseca, vuelve a alcanzar un hito una vez más y se trata de su décimo álbum musical desde que inició su carrera en 2002. Con “Tropicalia” el bogotano traslada a sus fanáticos a distintas partes de Latinoamérica y el Caribe y rinde homenaje a sus raíces y trayectoria al igual que a cada uno de los géneros musicales que representan al sector.

“Pensar que ya son diez álbumes en mi carrera significa mucho. Cada uno ha representado un trabajo y dedicación inmensa que las personas ni se imaginan. Poder decir que este es el décimo álbum en mi carrera es muy especial para mí”, afirmó el cantante mientras conversaba con revista MÍA de La Estrella de Panamá.

Tropicalia, un nuevo disco

En cuanto a su nueva creación musical y explicando el proceso que le ayudó a volverlo realidad, el cantautor explicó que “por primera vez en mi carrera arranco un álbum desde su concepto y nombre y a partir de ahí, comencé a crear el resto del disco”.

“Por lo general siempre realizaba el proceso al revés. Esto me permitió dar un vuelto por los géneros, ritmos y sonidos que me han marcado y formado como artista y eso me enorgullece”, agregó.

El bogotano explicó que poseía hasta 30 canciones para el disco las cuales redujo a 15 que produjo y tenía listas para el lanzamiento. De ahí, consideró que lo mejor era volver a reducir el tamaño de la lista pero esta vez a las 11 que están presentes.

“Cada uno de los temas que van a escuchar en este álbum, tienen una razón de ser y eso te lo digo con la mano en el corazón. Me siento orgulloso de este disco de pies a cabeza”.

Ganador ocho veces del Latin Grammy, Fonseca pretende deleitar a los amantes de su música con 11 temas y colaboraciones junto a grandes artistas de todo el sector latinoamericano como Juan Luis Guerra, Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, Alex Cuba, Elena Rose y el Grupo Niche.

“Trabajar con cada una de estas personas me ha dado muchas anécdotas que recordaré siempre”, expresó Fonseca.

El intérprete de “Te mando flores” contó al medio que al trabajar con su amigo y colega Juan Luis Guerra en la canción que interpretan juntos “Si tú me quieres” y que se volvió merecedora del Latin Grammy, este le expresó: “Es una de las canciones más bonitas que me han invitado a hacer en mi carrera”.

Influencia latina

Además de los artistas que colaboraron en este décimo álbum del bogotano, también estuvieron a bordo ingenieros, compositores y músicos de distintos países de América Latina como Colombia, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México.

“Quería que el sonido realmente pasara por muchos colores y sabores. Si quería hacer un álbum que le diera la vuelta a distintos géneros musicales como el merengue, la salsa, el bolero, la ranchera y el vallenato, tenía que ir a buscar distintas personas que me pudieran dar eso”, detalló el artista.

El poder de la música

La música latinoamericana ha ganado terreno en los últimos años en fronteras mucho más allá de las suyas. Su influencia se ha visto marcada en diferentes países de Europa y Estados Unidos donde el público aclama un sonido e idioma distinto que los ponga a bailar.

El intérprete de “Simples Corazones” ha estado de gira por el país norteamericano en diferentes ocasiones como lo fue en el ‘tour’ de su penúltimo disco “Viajante”, el “Viajante USA Tour”. La música del colombiano estuvo presente en los escenarios de 10 ciudades estadounidense como Nueva York, Houston, Dallas, Washington y Boston.

“Hoy en día el mundo entero tiene los ojos puestos en la música latina y me parece que la ventaja que tenemos con las plataformas digitales es que nos permiten realizar un lanzamiento que pueda llegar todas partes”, enunció.

“Creo que es interesante y hay que ofrecerles a todas esas personas que tienen la curiosidad de conocer más, alternativas, nuestras raíces, géneros, sonidos y ritmos con lo que se ha creado todo lo que se conoce de nuestra música”, añadió Fonseca.

Lecciones

Con más de 20 años de carrera, el bogotano reconoce que la música le ha dejado valiosas lecciones para continuar por este sendero al que comenzó a dedicarse desde 2002.

“Yo creo que la lección más grande es que hay que apostar, experimentar, arriesgarse y salirse de la zona confort. Siempre que he hecho esto han pasado cosas maravillosas y creo que esa es la mejor enseñanza de todas”.

De hecho, el artista resumió a revista MÍA de La Estrella de Panamá sus veinte años de carrera con tan solo tres palabras: “pasión, corazón y gratitud”.