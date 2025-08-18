Diputados Barboni y Prado niegan ‘matraqueo’ y ‘dilatación’ para activación de Comisiones

El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni, y la diputada de la Coalición Vamos, Janine Prado, rechazaron que en la Asamblea Nacional se este llevando un ‘matrequeo’ en la conformación de las comisiones, así como una dilatación para sus inicios, tal como lo expresó la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap), este domingo en su Cámara Opina.

Prado manifestó a Telemetro reporta que las declaraciones del presidente de la Cciap, Juan Arias, fueron “desacertadas”.

Sin embargo, reconoció que si bien fue “dilatado” el proceso de conformación de las 15 Comisiones, ya todas están sobre la mesa.

Defendió que durante todo ese transcurso del tiempo estuvieron trabajando desde el Pleno de la Asamblea en debates de ley que quedaron pendientes del periodo legislativo anterior.

“Aquí seguimos. Eso sí, tenemos un reto importante en todas las comisiones. Recordemos, por ejemplo, que en la Comisión de Gobierno había más de 30 proyectos que quedaron pendiente en primer debate, más todo los que quedaron para ser enviados a las diferentes comisiones”, comentó la diputada de la Coalición Vamos.

El diputado Barboni manifestó, por su parte, que no existió “matraqueo” en la conformación de las comisiones, sino prácticas que no correspondían y que no debieron darse, como las traiciones y la falta de los acuerdos.

Exhortó a la Cciap respetar los tiempos de la Asamblea Nacional y a tomar las distancias pertinentes porque las aseveraciones de un posible “matraqueo” no ayuda a la institucinalidad de este Órgano del Estado.

“Nosotros sabemos la deuda que tenemos con el país. Sabemos que ya tenemos, ahora, que empezar agilizar esa agenda con diferentes proyectos y nos vamos a concentrar en las diferentes comisiones porque ya fueron electos los presidentes y ahora es que cada uno agilice las agendas”, expresó Barboni.