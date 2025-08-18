Diputados Barboni y Prado niegan ‘matraqueo’ y ‘dilatación’ para activación de Comisiones

En su<b> Cámara Opina </b>de este domingo, la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cciap </a></b>criticó como la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional y</a></b>a perdió mes y medio en<b> 'matraqueo, fotos y discursos estériles', </b>mientras el país sigue esperando respuestas. Según el gremio, ese tiempo muerto es un lujo que Panamá no puede darse, tomando en cuenta que ya se conformaron las comisiones y se nombraron las juntas directivas.<i>'Basta de excusas, llegó la hora de trabajar en serio'</i>, comunicó<b><a href="/tag/-/meta/juan-arias"> el presidente de la Cciap.</a></b> Añadió que '<i>todas las comisiones están llamadas a trabajar sin más dilación, legislando para la mayoría y no para unos pocos, sin caer en la rebusca política ni en intentos de amnistías que buscan beneficiar a individuos condenados o que sean condenados en casos emblemáticos de corrupción. Eso no es legislar: eso es traicionar la confianza de los ciudadanos'</i>. Para los empresarios, la Comisión de Presupuesto debe arrancar de inmediato con las vistas presupuestarias para asegurar que el Presupuesto General del Estado tenga transparencia y rendición de cuentas. Entre los proyectos de ley que consideran cruciales su discusión, se encuentran la revisión de la Ley 468 de intereses preferenciales, la regulación del hospedaje turístico de corta estancia, la discusión de la Ley General Anticorrupción junto con las reformas al Código Penal, y el Reglamento Interno de la Asamblea.