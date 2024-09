Anya Taylor-Joy desea interpretar a Elsa de Frozen: “Sería la favorita en la fiesta de cumpleaños de todos los niños”

¡Anya Taylor-Joy estaría dispuesta a aventurarse en un mundo de bajas temperaturas, poderes mágicos y mucha hermandad para su próximo papel!

En una entrevista de portada para la edición de septiembre de 2024 de Vogue Hong Kong, la actriz argentina de Furiosa: A Mad Max Saga, de 28 años, reveló que “le encantaría hacer un musical”, ya que es “un poco adicta al trabajo duro”.

No solo eso, sino que ya tiene en mente el personaje que le gustaría interpretar y se trata de la reina Elsa de Frozen interpretada en su versión animada por Idina Menzel. En este caso, la actriz latina lo planea en una hipotética adaptación de acción real.

”Creo que Frozen sería genial”, respondió Taylor-Joy cuando se le preguntó cuál sería su papel soñado en Disney, ya que es fanática de la franquicia y sus películas. “Sería muy divertido disparar hielo con la mano”.

”Además, serías la favorita en la fiesta de cumpleaños de todos los niños”, agregó. “Todos mis hermanos tienen hijos ahora, así que me encantaría que pudieran decir: ‘Mi tía es Elsa’. Eso sería genial”.En cuanto a la posibilidad de hacer un musical en general, la estrella de Gambito de dama dijo que le “gusta tener una montaña imposible de escalar” con su trabajo.

”La idea de tener que poder cantar, bailar y actuar al mismo tiempo me emocionaría mucho”, explicó Taylor-Joy.No es ajena a la parte de la danza, y le dijo a Vogue Hong Kong: “Mi experiencia como bailarina me ha ayudado en todo en mi vida”, desde el movimiento en sí hasta la disciplina involucrada.

¿Y si no fuera actriz? “Creo que sería periodista de viajes”, dijo Taykor-Joy. “Realmente me encanta viajar y conocer las culturas de otras personas. Me he dado cuenta de que soy un poco adicta a la adrenalina, así que creo que eso juega un papel importante”.

Frozen, por su parte, ha tomado al mundo por sorpresa desde que la primera película llegó a los cines en 2013, y actualmente se están desarrollando varias películas posteriores.

Además de Menzel, de 53 años, el reparto de voces de la película original y su secuela de 2019, además de varios cortometrajes, incluye a Kristen Bell como la Princesa (más tarde Reina) Anna, Jonathan Groff como Kristoff y Josh Gad como Olaf.El mes pasado, en la D23, se reveló que la tercera entrega de la exitosa franquicia se estrenará en los cines el 24 de noviembre de 2027.

Si bien la historia de Frozen 3 se ha mantenido en secreto, la directora creativa de Disney Animation, Jennifer Lee, reveló en octubre de 2023 que estaba “impresionada” por lo que los cineastas han creado hasta ahora.

”Todas las mañanas de la semana pasada, me reservaron un espacio para trabajar con el equipo creativo en ello, y estoy impresionada y muy emocionada”, dijo Lee en ese momento, según Variety.

Otra cosa que se vislumbra en el horizonte para la franquicia Frozen es el próximo debut en Disney+ de su adaptación teatral. Protagonizada por Samantha Barks como Elsa, comenzará a transmitirse en 2025.