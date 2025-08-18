Gustavo Petro ordena licitación del Canal Uno pese a contrato vigente hasta 2037

En entrevista con <b>El Tiempo</b>, <b>Ramiro Avendaño</b>, presidente del Canal Uno, aseguró que no existe sustento jurídico para la orden presidencial:'La concesión del canal está vigente hasta 2037. Este es un ataque sistemático contra un medio libre que defiende la democracia y la libertad de prensa'.<b>Avendaño </b>denunció que el Ministerio contrató un bufete para buscar mecanismos que permitieran <b>declarar la caducidad del contrato</b>. Además, criticó el lenguaje utilizado contra los medios en un país marcado por la violencia contra periodistas como <b>Diana Turbay</b> y <b>Jaime Garzón</b>.Juristas como <b>Camilo Rojas</b>, exviceministro de Justicia, advierten que terminar abruptamente el contrato violaría el principio de legalidad. El exprocurador <b>Carlos Arrieta</b> agregó que el Estado tendría que <b>indemnizar la inversión y utilidades hasta 2037</b> si se anula la concesión arbitrariamente.