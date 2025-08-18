Panamá reforzará regulación a productos sucedáneos, ¿cuáles serán las medidas?

Las recientes conversaciones entre representantes del Gobierno y la empresa Nestlé con el afán de evitar una crisis en el sector lechero ha dejado en evidencia diversas necesidades del mercado, uno de ellos es la gran presencia de productos sucedáneos. Al respecto, Julio Moltó, titular del Ministerio de Comercio e Industrias, explicó que uno de los problemas planteados por la compañía fue el sobreinventario provocada por la entrada de productos sucedáneos a Panamá. Agregó que este comportamiento ha creado un “mercado de competencia que no es igualitaria en el mercado nacional”, esto sobre todo porque el consumidor opta por comprar productos más económicos muchas veces desconociendo que se trata de un producto imitación.

¿Qué acciones se implementarán para regular los productos sucedáneos en Panamá?

“A veces el etiquetado engaña al consumidor, sin decir que es un producto que no es leche”, dijo Moltó durante la entrevista en Telemetro Reporta. “Nos vamos a enfocar en eso con Acodeco a definir y se separen en los anaqueles los que son productos de leche. También aquellos que no cumplan con el etiquetado serán sacados del mercado”, manifestó.