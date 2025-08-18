Panamá reforzará regulación a productos sucedáneos, ¿cuáles serán las medidas?

Las recientes conversaciones entre <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/mulino-logra-acuerdo-con-nestle-para-reanudar-compra-de-leche-grado-c-GA15262598?mrs=eyJnIjo5LCJjIjoiUmVjb21lbmRhY2nzbiBkZSBjb250ZW5pZG9zIiwiYSI6IlZpc2l0YSBkZSBhcnTtY3VsbyByZWNvbWVuZGFkbyIsIm4iOiJN4XMgcGFyYSB0aSJ9">representantes del Gobierno y la empresa Nestlé con el afán de evitar una crisis en el sector lechero</a></b> ha dejado en evidencia diversas necesidades del mercado, uno de ellos es la gran presencia de <b>productos sucedáneos</b>.Al respecto, <b>Julio Moltó, titular del Ministerio de Comercio e Industrias</b>, explicó que uno de los problemas planteados por la compañía fue el <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/sector-lechero-panameno-en-riesgo-por-importacion-de-productos-y-sucedaneos-KD15163090">sobreinventario provocada por la entrada de productos sucedáneos a Panamá. </a></b>Agregó que este comportamiento ha creado un<i> 'mercado de competencia que no es igualitaria en el mercado nacional'</i>, esto sobre todo porque el consumidor opta por comprar productos más económicos muchas veces desconociendo que se trata de un producto imitación.