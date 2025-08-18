  1. Inicio
Panamá reforzará regulación a productos sucedáneos, ¿cuáles serán las medidas?

Los productos en los supermercados y tiendas deberán estar debidamente identificados si se trata de
Por
Kathyria Caicedo
  • 18/08/2025 09:04
Con la reciente crisis de la leche en Panamá han surgido diversas preocupaciones como la gran presencia de productos sucedáneos en el mercado.

Las recientes conversaciones entre representantes del Gobierno y la empresa Nestlé con el afán de evitar una crisis en el sector lechero ha dejado en evidencia diversas necesidades del mercado, uno de ellos es la gran presencia de productos sucedáneos.

Al respecto, Julio Moltó, titular del Ministerio de Comercio e Industrias, explicó que uno de los problemas planteados por la compañía fue el sobreinventario provocada por la entrada de productos sucedáneos a Panamá.

Agregó que este comportamiento ha creado un “mercado de competencia que no es igualitaria en el mercado nacional”, esto sobre todo porque el consumidor opta por comprar productos más económicos muchas veces desconociendo que se trata de un producto imitación.

¿Qué acciones se implementarán para regular los productos sucedáneos en Panamá?

“A veces el etiquetado engaña al consumidor, sin decir que es un producto que no es leche”, dijo Moltó durante la entrevista en Telemetro Reporta.

“Nos vamos a enfocar en eso con Acodeco a definir y se separen en los anaqueles los que son productos de leche. También aquellos que no cumplan con el etiquetado serán sacados del mercado”, manifestó.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha impuesto multas a varios supermercados por incumplir con la Ley 113 de 2019, relacionados con los productos sucedáneos, que deben mantener un letrero con las indicaciones, nombre en idioma español y país de origen.

El Ministro también mencionó la evaluación de las tasas arancelarias para este tipo de productos que ingresan al país.

Por su parte, Venancio González, de la Asociación de Productores de Ganado Lechero de Panamá (APROGALPA), considera que se le ha dado demasiada rienda suelta al tema de los productos sucedáneos.

“Nosotros no hemos sido los suficientemente vigilantes, creo que hay una mea culpa productos y consumidores”, puntualizó al mismo medio.

