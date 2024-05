Trump califica de ‘basura’ la película biográfica de Cannes y dice que planea demandar

El día después del estreno en el Festival de Cine de Cannes de “El aprendiz”, una película biográfica de Donald J. Trump, el expresidente respondió a la película, calificándola de “difamación maliciosa” y amenazando con emprender acciones legales.

“Esta basura es pura ficción que sensacionaliza mentiras que han sido desacreditadas durante mucho tiempo”, dijo Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump.

Dirigida por Ali Abbasi y escrita por el autor Gabriel Sherman, The Apprentice sigue a Trump (Sebastian Stan) como un joven ambicioso que busca establecerse como un magnate inmobiliario. Encuentra un mentor en el astuto abogado Roy Cohn (Jeremy Strong) y una primera esposa en la modelo Ivana Zelnickova (Maria Bakalova), aunque Trump está dispuesto a descartar a ambos una vez que ya no le sean útiles.

La película no es un retrato halagador del expresidente e incluye escenas en las que el magnate de los negocios pasa por el quirófano para someterse a una liposucción y un procedimiento del cuero cabelludo para arreglar su calva.

En su secuencia más controvertida, el personaje de Trump agrede sexualmente a su esposa después de que ella criticara su apariencia. (Ivana, quien murió en 2022, acusó a Trump de violación en su declaración de divorcio, aunque luego rechazó la acusación).

Cheung dijo que el equipo de Trump planea presentar una demanda “para abordar las afirmaciones descaradamente falsas de estos supuestos cineastas”.

Aunque la amenaza podría afectar el estreno de The Apprentice, que actualmente no tiene distribuidor, Abbasi no pareció inmutarse en la conferencia de prensa de la película el martes.

“Todo el mundo habla de que ha demandado a mucha gente”, dijo el director. “Sin embargo, no hablan de su tasa de éxito”.