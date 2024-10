El Victoria’s Secret Fashion Show 2024, un espectáculo a favor de la inclusión, el empoderamiento y talento femenino

Después de una pausa de seis años, el Victoria’s Secret Fashion Show regresó este 2024. El desfile se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York el 15 de octubre, y MÍA pudo ver todo el show desde la pantalla para que así no te pierdas de los detalles del espectáculo de moda más esperado por todo el mundo e incluso las entrevistas que medios estadounidenses como PEOPLE y The Hollywood Reporter han hecho a las modelos y los asistentes.

Tyra Banks cierra el ‘show’ a lo alto

El dúo Hadid

¡Cher ha llegado!

Tyla, glamour y pasión

Dylan, el caballero de toda chica

¡Sorpresa! Kate Moss ha llegado

Belleza desde Brasil

Gigi Hadid inicia la pasarela

Lisa y Tyla entre la moda y la música

Recuerdos de Irina al modelar con su hija

Ashley Graham debuta en la pasarela

“No estoy nerviosa y todo está muy seguro, no se nos va a salir nada, lo que me hace sentir bien para poder modelar y, honestamente, estoy más emocionada por la representación total que habrá durante el desfile”, dijo.

Como modelo de curvas, Graham habla abiertamente sobre la representación en la moda y está feliz de asumir el manto en el desfile de moda de Victoria’s Secret. Se trata de mostrar sus curvas y ser dueña de su sensualidad.

Sin embargo, le dijo a PEOPLE que el primer ‘look’ que le dio la marca durante su prueba fue un poco demasiado revelador, incluso para ella.

“Lo primero que me dieron fue esta ropa interior diminuta y dije: ‘Hola, acabo de tener tres hijos’”, le dijo a PEOPLE en exclusiva. “Aunque fue hace dos años, pensé: ‘¿Hay algo más que podamos ponernos?’. Entonces me compré un ‘body’ y me siento muy sexy con él, y cuando aparecieron las alas, pensé: ‘Oh, sí, me siento como un ángel. Esto es sexy’”.