Amante del séptimo arte y entendida de los retos que enfrenta esta industria en Latinoamérica, específicamente en su natal México, la directora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), Estrella Araiza, conversó en exclusiva con MIA sobre su rol, durante los últimos cinco años en uno de los encuentros de cine más notorios del continente. Ha destacado en la industria cinematográfica mexicana no solo como directora general, sino también como jurado, académica, distribuidora y empresaria. Con una profunda pasión por el cine y aún más el cine que nace en México Araiza compartió sus planes para un festival más incluyente y los desafíos que surgen día a día, pero que no le impiden sentarse y disfrutar de alguna de sus películas favoritas al final del día.

Estrella, ¿cómo nació su pasión por el cine y cómo se dio cuenta de que era algo en lo que querías estar involucrada?

Cuando estaba en la universidad quería ser cantante y estudié música. Después me desilusioné y regresé para estudiar comunicación y durante ese tiempo un grupo de amigos me introdujo al cine. Empezamos a ver películas fuera de la cartelera, asistimos a festivales y me encantó. Supe que quería ser parte del cine, pero no sabía en qué área, así que hice voluntariado en el FICG y descubrí la distribución, la promoción y la producción. Decidí que el cine era lo mío, pese a que ser la directora del festival no era mi sueño, porque no sabía que podía ser una opción de carrera (risas).