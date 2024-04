‘Matrix 5’ en proceso con Drew Goddard como director y Lana Wachowski como productora ejecutiva

El estudio anunció que se está desarrollando una quinta película de “Matrix”. Será la primera entrega sin Lana o Lily Wachowski como directoras. En cambio, el guionista de “The Martian” Drew Goddard se encargará de las tareas cinematográficas. También escribirá el guión y producirá con su socia en Goddard Textiles, Sarah Esberg. Lana Wachowski, quien dirigió la entrega más reciente de “Matrix”, “Resurrections” de 2021, se adjunta como productora ejecutiva.

No está claro quién del universo “Matrix” regresará. Entre las famosas estrellas que formaron esta franquicia se encuentran Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss quienes han presentado todas las películas anteriores como Neo y Trinity, mientras que Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris y Priyanka Chopra Jonas se unieron al iteración más reciente.

Los detalles de la trama no han sido revelados, pero el presidente de producción de Warner Bros. Motion Pictures, Jesse Ehrman, adelanta que la historia hará avanzar el mundo de fantasía sin alejarse demasiado de lo que hizo que la serie fuera un éxito.

“Drew llegó a Warner Bros. con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar con el mundo de Matrix, honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace más de 25 años y ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la película. series y personajes”, dijo Ehrman en un comunicado.

“Todo el equipo de Warner Bros. Discovery está encantado de que Drew esté haciendo esta nueva película de ‘Matrix’, agregando su visión al canon cinematográfico que los Wachowski pasaron un cuarto de siglo construyendo aquí en el estudio”.

Goddard fue nominado al Oscar por escribir “The Martian”, la adaptación de ciencia ficción dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon. Sus otros créditos cinematográficos incluyen escribir “Cloverfield” y “World War Z” y trabajar como escritor y director en “The Cabin in the Woods” y “Bad Times at the El Royale”.

“No es una exageración decir que las películas de ‘Matrix’ cambiaron tanto el cine como mi vida”, dijo Goddard. “El exquisito arte de Lana y Lilly me inspira a diario y estoy más que agradecida por la oportunidad de contar historias en su mundo”.

“The Matrix”, que inició la franquicia en 1999, es considerada una de las películas de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos. Inspiró tres secuelas, “The Matrix Reloaded” y “The Matrix Revolutions” de 2003, y “The Matrix Resurrections” de 2021.

La cuarta entrega, que llegó después de un intervalo de 18 años y fue la primera dirigida únicamente por Lana, fue una gran decepción de taquilla. Esto se debe en parte a que “The Matrix Resurrections”, al igual que toda la programación de Warner Bros. para 2021, estaba disponible simultáneamente en HBO Max sin cargo adicional. Recaudó sólo 159 millones de dólares en todo el mundo frente a su presupuesto de 190 millones de dólares.